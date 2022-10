Formel 1: Paukenschlag! Team von Mick Schumacher gibt es offiziell bekannt

Mit einer angekündigten Pressekonferenz für den Donnerstag vor dem USA-GP hat Haas in der Formel 1 für Aufsehen gesorgt. Jetzt ist klar: Der Rennstall um den deutschen Fahrer Mick Schumacher bekommt einen neuen Hauptsponsor und einen neuen Namen.

Das Haas F1 Team wird in der Formel 1 in Zukunft unter dem Namen MoneyGram Haas F1 Team an den Start geben. Der Finanzunternehmen wird neuer Hauptsponsor des US-Rennstalls.

Neuer Name, neue Lackierung, neuer Hauptsponsor – mit dem Einstieg von MoneyGram ändert sich bei dem Rennstall, für den Mick Schumacher in der Formel 1 an den Start geht, einiges. Das Finanzunternehmen und Haas einigten sich auf einen mehrjährigen Vertrag.

„Wir freuen uns, eine unglaubliche Marke wie MoneyGram als unseren neuen Titelsponsor begrüßen zu dürfen“, sagte Team-Besitzer Gene Haas. Teamchef Günther Steiner fügte hinzu: „Unsere Fans verlangen Geschwindigkeit, und wir liefern sie, genau wie MoneyGram es für seine Kunden tut.“ Steiner ist „zuversichtlich, dass wir gemeinsam weiterwachsen und unser volles Potenzial ausschöpfen werden.“

Mehr News aus der Formel 1: Offiziell bestätigt! Audi sorgt für nächsten Hammer

Für Haas ist die Verkündung eines neuen Sponsors ein echter Meilenstein. Bislang galt Haas immer als eines der finanzschwächsten Teams in der Formel 1, musste aufs Geld achten und konnte den Budgetrahmen nicht ausschöpfen. Durch MoneyGram erhält Haas nun einen Millionenregen.

Auswirkungen auf Mick Schumacher?

MoneyGram ist der Nachfolger von Uralkali. Von dem russischen Bergbauunternehmen hatte sich Haas vor der Saison getrennt. Grund dafür war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. In diesem Jahr ging Haas deshalb ohne Hauptsponsor an den Start.

Das könnte dich auch interessieren: Formel 1: „Luft nach oben“ – Rennstall verteilt Korb für Mick Schumacher

Welche Auswirkungen der Deal auf die Zukunft von Mick Schumacher hat, ist noch unklar. Der 23-Jährige kämpft weiterhin um eine Vertragsverlängerung, Haas lässt ihn zappeln.