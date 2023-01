Formel 1: Hammer nach Schumacher-Abgang – Haas macht es offiziell

„Neues Jahr, neues Team, neue Ära“ – mit diesen Worten kündigt Haas den nächsten Hammer an. Der ehemalige Formel-1-Rennstall von Mick Schumacher hat im neuen Jahr gleich mal die Bombe platzen lassen. Es geht um den Team-Namen.

Keine Sorge, Haas wird nicht komplett aus der Formel 1 verschwinden, jedoch einen Zusatz im Namen erhalten. Damit dürfte sich der kleine US-Rennstall auch finanziell abgesichert haben für die Zukunft.

Formel 1: Neuer Name für Haas

Bereits vor einiger Zeit hatte Haas ein neues Sponsoring angekündigt. Nachdem man nach dem Uralkali-Rauswurf monatelang ohne Hauptsponsor war, fand man nach einiger Verhandlungszeit das Unternehmen Money Gram als neuen Geldgeber.

Jetzt wird der nächste Schritt vollzogen. Haas gab jetzt bekannt: Ab 2023 geht man in der Formel 1 unter dem Namen „MoneyGram Haas F1 Team“ an den Start. „Zum Start ins Jahr legen wir mit der offiziellen Namensänderung gleich richtig los“, freut sich Teamchef Günther Steiner.

Auch das Logo wird überarbeitet

Dazu präsentierte man auf den Social-Media-Kanälen auch gleich noch ein neues Logo. Haas macht klar: Hier soll etwas Neues, etwas Großes in der Formel 1 entstehen. „Wir haben ein paar aufregende Wochen vor uns, denn die Enthüllung des diesjährigen Autos steht kurz bevor“, freut sich Steiner und kündigt somit schon das nächste Highlight an.

Haas blickt optimistisch in das kommende Jahr. Lag man 2021 punktlos am Ende des Feldes, war in der vergangenen Saison bereits ein Aufwärtstrend zu erkennen. Dieser soll mit dem Fahrerduo Nico Hülkenberg/Kevin Magnussen fortgesetzt werden.

Formel 1: Schumacher muss zugucken

Zuschauen muss dagegen Mick Schumacher. Der Deutsche wurde von Haas nach zwei Jahren vor die Tür gesetzt. Stattdessen heuerte er bei Mercedes als Ersatzfahrer an. Wenn die ersten Tests der neuen Saison anstehen, wird er nicht in einem Wagen sitzen.

Die Wintertests in Bahrain finden vom 23. bis 25. Februar statt. Kurz danach findet das erste Formel-1-Rennen des Jahres statt. Ob sich die Haas-Revolution mit neuem Fahrer, Sponsor und Namen auszahlt, bleibt abzuwarten.