Hammer um deutsche Formel-1-Hoffnung! Jetzt ist es offiziell

Gute Nachrichten für die deutsche Formel-1-Hoffnung Oliver Goethe! Der 20-Jährige, der unter deutscher Flagge fährt, hat sich ein Cockpit für die kommende Formel-2-Saison sichern können.

Wie das Team MP Motorsport jetzt bestätigt hat, wird Oliver Goethe 2025 für das Team in der Formel 2 an den Start gehen. Damit kommt der deutsch-dänische Nachwuchspilot seinem Traum von der Formel 1 einen Schritt näher.

Goethes Traum von der Formel 1 lebt

Drei Rennwochenenden hat Goethe in der Formel 2 schon mitgemacht, jetzt steigt er dauerhaft auf. Als Franco Colapinto von Williams in die Formel 1 befördert wurde, erhielt Goethe von MP Motorsport die Chance.

Nach zwei durchwachsenen Wochenende konnte er in Katar die ersten Punkte in der Formel 2 einfahren. Beim Hauptrennen landete der 20-Jährige auf Platz vier und setzte damit ein dickes Ausrufezeichen.

Die Belohnung folgte nun: MP Motorsports hat Goethe für die kommende Saison als Fahrer bestätigt. Er wird an der Seite des Niederländers Richard Verschoor für den niederländischen Rennstall in der Formel 2 an den Start gehen.

„Oliver hat sich sofort in unser Team eingefügt“

„Ich freue mich wirklich sehr, 2025 mit MP Motorsport weiterzumachen“, sagte der Red-Bull-Junior und betonte: „Meine vier F2-Rennen mit MP in dieser Saison werden mir wertvolle Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Team und auch mit Richard bringen, die wir als Sprungbrett für die gemeinsame Formel-2-Saison im nächsten Jahr nutzen werden.“

MP-Motorsport-Teamchef Sander Dorsman fügte hinzu: „Oliver hat sich sofort in unser Team eingefügt, und wir freuen uns darauf, die starken Ergebnisse zu wiederholen, die wir in unserer gemeinsamen Zeit in der spanischen F4 und natürlich erst kürzlich in Macau im FIA FR World Cup erzielt haben.“

Goethe fuhr bis zuletzt drei Jahre lang in der Formel 3, feierte dort in der abgelaufenen Saison seinen ersten Sieg. Nun wird er in der Formel 2 an den Start und kann seinen Traum von der Formel 1 weiter verfolgen.