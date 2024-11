Formel 1: Ferrari macht Deal offiziell! Jetzt darf es jeder wissen

In der aktuell letzten Pause der diesjährigen Formel-1-Saison gibt es aufregende Neuigkeiten bei Ferrari! Der Rennstall hat seine Fahrer-Paarung für das nächste Jahr schon fertig und kümmert sich nebenbei noch um einige Sponsorendeals.

Eine Entscheidung hat das Formel-1-Team jetzt vor dem Großen Preis von Las Vegas offiziell verkündet. Ferrari wird in Zukunft mit einem neuen Sponsor an den Start gehen.

Formel 1: Ferrari-Deal offiziell

Wie Ferrari selbst verkündet hat, wird beim nächsten Formel-1-Rennen in Las Vegas einen neuen Sponsor auf den Autos von Charles Leclerc und Carlos Sainz zu sehen sein. Der Whiskyhersteller Chivas Regal soll als „mächtige Plattform zur Sensibilisierung“ für die Gefahren von Alkohol am Steuer beitragen.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Chivas Regal bekannt zu geben, mit dem wir die Werte des Strebens nach Exzellenz, der Liebe zum Detail und der Handwerkskunst teilen“, erklärte Ferrari-Chef Frederic Vasseur.

Die Scuderia spricht von einem mehrjährigen Vertrag. Um wie viele Jahre es sich handelt, ist aktuell unklar. Genauso wenig steht derzeit fest, wie viel das Formel-1-Team an Einnahmen kassiert.

Weiter zum Deal sagt Vasseur: „Gegründet auf jahrelanger Tradition und doch in ständiger Weiterentwicklung. Gemeinsam teilen wir den Wunsch, voranzukommen und in unseren jeweiligen Tätigkeitsbereichen Maßstäbe zu setzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Chivas Regal in einer Partnerschaft, die für beide Marken von Vorteil sein wird.“

Mit der Partnerschaft wollen sowohl das Formel-1-Team als auch Chivas Regal für wichtige Aufklärungskampagnen dienen, die auf die Gefahren von Alkohol am Steuer aufmerksam machen und Rennsportbegeisterte weltweit ansprechen sollen. Eine innovative Kampagne ist für das nächste Jahr geplant, die an die früheren verantwortungsvollen Trinkinitiativen von Chivas Regal in Märkten wie Mexiko und Japan anknüpfen wird.

„Diese Partnerschaft markiert einen bedeutenden Gangwechsel, während wir in eine neue Ära der Sportkultur für Chivas Regal einsteigen“, meint Jean-Etienne Gourgues, Vorsitzender und CEO von Chivas Regal.

Und Gourgues abschließend: „Wir möchten diese neue Plattform mit großer Begeisterung nutzen, um die heute wachsende und immer vielfältigere Community von Rennsportfans in der Saison 2025 und darüber hinaus einzubinden und die kollektive Reichweite unserer Marken zu nutzen, um sicherzustellen, dass Motorsportfans auf der ganzen Welt wissen, dass sie niemals unter Alkoholeinfluss Auto fahren dürfen.“