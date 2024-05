Formel 1: Fan-Träume geplatzt! Ferrari-Teamchef spricht Klartext

Wer hätte das vor Saisonbeginn in der Formel 1 gedacht? Von wegen Red-Bull-Dominanz! Neben Max Verstappen konnten in den ersten acht Rennen drei weitere Piloten Siege einfahren: Lando Norris, Charles Leclerc und Carlos Sainz. Die vier anderen Grands Prix konnte Verstappen für sich entscheiden.

Dennoch bröckelt die Dominanz des österreichischen Top-Teams. Die Formel-1-Fans haben daher nur einen Wunsch: eine spannende Weltmeisterschaft. Die vergangenen drei Jahre war Verstappen kaum zu schlagen. In diesem Jahr sind die Hoffnungen groß, dass der Niederländer besiegt werden kann. Doch Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur lässt diese Fan-Träume nun platzen.

Formel 1: Ferrari-Teamchef lässt Fan-Traum platzen

Red Bull steht mächtig unter Druck, was vermutlich vor Beginn der Formel-1-Saison kaum jemand für möglich gehalten hätte. In den vergangenen Wochen schwächelt das Top-Team ein wenig. Beim Monaco-GP gab es sogar gleich zwei bittere Rückschläge. In der ersten Runde flog Sergio Perez nach einer Kollision mit Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg raus.

Für Max Verstappen war es ebenfalls ein Wochenende zum Vergessen. Im Qualifying wurde der vierfache Weltmeister nur Sechster. Am Renntag konnte er auf der engen Stadtstrecke nicht an Mercedes-Pilot George Russell vorbeifahren, verzweifelte sogar schon ein wenig. In Miami einige Wochen zuvor musste sich schon McLaren-Pilot Lando Norris geschlagen geben. Beim Imola-GP hatte der Red Bull auch Probleme, weshalb sich Verstappen zum Sieg zitterte.

Dürfen sich die Fans jetzt auf weitere spannende Rennen gefasst machen? Vielleicht sogar mit anderen Siegern als Verstappen? Fred Vasseur zeigt sich eher weniger optimistisch. Der Franzose schreibt die Bullen noch nicht ab.

„Sie werden schnell wieder stark sein“

Vasseur sagte nach dem Monaco-GP über Red Bull: „Sie werden sicherlich zurückkommen, da mache ich mir keine Sorgen“, so der Teamchef des Traditionsrennstalls der Formel 1. „Sie werden schnell wieder stark sein. Ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass es nun bis zum Saisonende ein leichtes Spiel wird.“

Für die Ferrari-Fans und auch den Anhängern der anderen Teams sind das keine so guten Nachrichten. Sollte Red Bull seine Probleme beseitigen, könnte die Dominanz von Max Verstappen wieder für gähnende Langeweile in der Motorsport-Königsklasse sorgen. Für den niederländischen Piloten würde eine weitere Weltmeisterschaft der fünfte Titel in Folge bedeuten.