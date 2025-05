Formel 1: Red-Bull-Knall? Plötzlich gibt es Aufregung um einen Hammer-Wechsel

Gerüchte um einen möglichen Teamwechsel von Christian Horner sorgen derzeit für Aufmerksamkeit in der Formel 1. Wie die „Sport Bild“ berichtet, nahm vor wenigen Wochen ein anderes Rennteam Kontakt zum Red-Bull-Teamchef auf.

Dabei soll es sich um keinen Geringeren als Ferrari handeln. Die Scuderia wollte offenbar sondieren, ob Horner sich einen Wechsel nach Maranello vorstellen könnte. Der Brite sagte jedoch ab, da er sich offenbar nicht vorstellen, jemals für ein anderes Team in der Formel 1 tätig zu sein.

Schwacher Saisonstart erhöht Druck in Maranello

Es ist kein Zufall, dass Ferrari ausgerechnet jetzt über eine mögliche Veränderung nachdenkt. Unter Fred Vasseur läuft die aktuelle Formel-1-Saison bislang enttäuschend. Ferrari hinkt nicht nur den dominierenden Red Bull und Mercedes hinterher, sondern liegt auch noch hinter den starken McLaren. Einziger Lichtblick war das Rennen in Monaco, das mit Platz zwei für Charles Leclerc und Platz fünf für Lewis Hamilton zumindest halbwegs erfolgreich verlief.

Doch die Führung in Maranello ist sich einig: Der Stadtkurs in Monaco besitzt keine Aussagekraft für den restlichen Saisonverlauf. Die Verantwortlichen zogen vor kurzem sogar wohl Vasseurs Eignung als Teamchef in Zweifel. Der schlechte Saisonstart sorgt also für Unruhe im Management der Scuderia.

Red Bull bleibt in der Formel 1 stark

Während Ferrari weiter um seine Position in der Formel 1 kämpft, bleibt Red Bull auf Kurs. Nach Fortschritten in Imola glaubt das Team, wieder einen entscheidenden Schritt in Richtung WM-Titel gemacht zu haben. Christian Horner bleibt dabei ein elementarer Bestandteil der Red-Bull-Strategie, wie seine klare Absage an Ferrari zeigt. Der Red-Bull-Teamchef äußerte erneut seine Verbundenheit zu seinem aktuellen Rennstall und begründete damit seine Entscheidung gegen einen Wechsel in der Formel 1.

Ferraris Anfrage an Horner verdeutlicht, wie groß die Herausforderungen für die Scuderia derzeit sind. Doch statt Stabilität gelingt es dem Team bislang nicht, einen klaren Plan für die Zukunft zu entwickeln. In der Formel 1 bleibt Ferrari vorerst unter den Top-Teams, aber der Abstand zur Spitze wächst weiter.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.