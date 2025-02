Formel 1: Ferrari-Aus! Rennserie macht es offiziell

Kurz vor dem Start der Formel 1 hat die Rennserie eine Veränderung vorgenommen. Die Königsklasse des Motorsports trennt sich von dem Schaumwein-Hersteller Ferrari und kehrt zurück zum richtigen Champagner.

Nach vier Jahren mit Ferrari bei der Podest-Zeremonie jubeln die Formel-1-Stars auf dem Podium jetzt wieder mit echtem Champagner von Moët & Chandon. Das gab die Rennserie am Mittwoch (5. Februar) offiziell bekannt.

Formel 1: Ferrari ist raus – Moët kommt zurück

Von 2021 bis 2024 strahlte der Name Ferrari an den Rennwochenenden auf dem Podium. Die Traditionsmarke aus Trient, die nicht zu der Scuderia Ferrari gehört, stellte vier Jahre lang den Schaumwein für die Siegerehrung.

Ab dieser Saison gibt es wieder echten Champagner auf dem Podium. Die Marke Moët & Chandon kehrt zurück in die Formel 1. Dies geschieht im Rahmen des Mega-Deals, den die Formel 1 mit dem Luxusunternehmen LVMH, zu der Moet gehört, geschlossen hat.

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, sagte: „Die Tradition, auf dem Podium anzustoßen, ist einer der ikonischsten Momente unseres Sports, und wir freuen uns sehr, Moët & Chandon erneut als offiziellen Champagner der Formel 1 begrüßen zu dürfen. Diese Partnerschaft zelebriert die Geschichte, die Emotionen und die Exzellenz, die die Formel 1 und Moët & Chandon verbinden, in einer perfekten Verbindung von Leistung und Raffinesse in einem wirklich besonderen Jahr, in dem wir unser 75-jähriges Jubiläum feiern.“

„Hommage an die Einheit und die gemeinsamen Errungenschaften“

Sibylle Scherer, CEO und Präsidentin von Moët & Chandon, fügte hinzu: „Diese Partnerschaft ist eine Hommage an die Einheit und die gemeinsamen Errungenschaften von inspirierenden Fahrern, ihren engagierten Teams und der weltweiten Gemeinschaft, die hinter ihnen steht. Während Moët & Chandon erneut auf dem Podium steht, sind wir stolz darauf, weiterhin Momente des Feierns zu schaffen, die allen gehören, die sich auf dieser unglaublichen Reise engagieren.“

Ferrari ist nicht die einzige Luxusmarke, die nach dem LVMH-Deal ausgetauscht wurde. Zuvor musste bereits Rolex für die LVMH-Marke Tag Heuer weichen.