Formel 1: Bittere Ferrari-Prognose! Vasseur hat kaum noch Hoffnung

Die diesjährige Formel-1-Saison hat man sich bei Ferrari ganz anders vorgestellt! Mit Superstar Lewis Hamilton sollte es besser werden, stattdessen gibt es wöchentlich bittere Rückschläge. Immerhin: Die Scuderia ist wieder erster McLaren-Jäger.

Dennoch wird es an den beiden Piloten Lando Norris und Oscar Piastri in diesem Formel-1-Jahr kein Vorbeikommen geben. Das ist allen Konkurrenten bewusst – und auch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur. Der Franzose hat kaum noch Hoffnung für die restlichen Rennen.

Formel 1: Ferrari mit bitterer Prognose

Im vergangenen Jahr wurde es immerhin bis zum Schluss spannend, wer sich die Konstrukteurs-WM holen wird. Am Ende setzte sich McLaren gegen Ferrari durch. In dieser Formel-1-Saison ist es schon deutlicher und wird vermutlich auch schon recht früh entschieden werden. McLaren ist einfach zu stark.

Ferraris Rückstand auf McLaren beträgt schon jetzt satte 238 Punkte. Teamchef Fred Vasseur gestand nach dem Silverstone-GP: „Wir sind realistisch genug, um zu erkennen, dass es extrem schwierig wird, McLaren noch einzuholen.“

Und der Franzose weiter: „Sie haben einen Vorsprung – manchmal können wir auf bestimmten Strecken oder bei bestimmten Bedingungen mithalten, aber im Großen und Ganzen haben sie die Nase vorn.“

Keine Chance mehr auf Titel

Es ist also davon auszugehen, dass McLaren nicht nur den Fahrertitel der Formel 1 holen wird, sondern auch die Konstrukteursmeisterschaft. „Selbst wenn wir jetzt alle Rennen bis zum Saisonende gewinnen würden – ich bin mir nicht sicher, ob das reichen würde, um noch Weltmeister zu werden“, so Vasseur.

Ganz abschreiben will Vasseur die aktuelle Saison aber nicht. „Wir kämpfen weiter – mit Mercedes, mit Red Bull – wir kämpfen weiter um Rennsiege, denn das ist wichtig für das Team“, betont der Ferrari-Teamchef. Ob das in den restlichen Rennen in diesem Jahr noch gelingen wird? Dafür müsste McLaren zunächst einmal besiegt werden.