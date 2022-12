Formel 1: Ferraris Sehnsucht nach dem Titel – DIESE Probleme muss Vasseur unbedingt in den Griff bekommen

Über 15 Jahre wartet das erfolgreichste Team der Formel 1 nun schon auf einen Weltmeister-Titel. Bei der Scuderia Ferrari ist seit einer gefühlten Ewigkeit der Wurm drin, mehrfach ist der Traditionsrennstall nun schon gescheitert – und das meistens an sich selbst.

Mit Frederic Vasseur steht nun ein neuer Mann an der Spitze der Scuderia Ferrari. Der Franzose soll die Italiener endlich zum langersehnten Titel in der Formel 1 führen. Angesichts der dramatischen Fehler in der abgelaufenen Saison wird das aber eine Mammutaufgabe werden.

Formel 1: Ferraris Fehler zerstörten 2022 alle Hoffnungen

2007 fuhr mit Kimi Räikkönen zuletzt ein Fahrer von Ferrari den WM-Titel ein, 2008 gewann die Scuderia ihren letzten Konstrukteurs-Titel. Die Sehnsucht nach einem Titel ist bei den Ferrarista mittlerweile kaum noch auszuhalten. Beim Blick auf die Saison 2022 werden sie sich die Haare raufen.

Mit dem neuen Teamchef Frederic Vasseur soll 2023 nun alles anders werden, 2023 soll das Jahr der Scuderia werden. Damit es endlich klappt, muss der Franzose bei Ferrari aber erstmal richtig aufräumen. Das Potential ist da, das Auto ist gut – Ferrari macht sich das Leben aber immer wieder selber schwer.

Haarsträubende Strategiefehler, Probleme mit der Zuverlässigkeit und Aussetzer der Fahrer – Ferraris Saison 2022 war geprägt von einer riesigen Fehlerkette, die schließlich alle Hoffnungen auf den WM-Titel zerplatzen ließ.

Zwei Siege in den ersten drei Rennen – das Jahr fing für Ferrari und Charles Leclerc so vielversprechend an, doch mit dem Rennen in Italien in Imola nahm das Drama seinen Lauf. Leclerc verspielt mit einem Fahrfehler seinen Podiumsplatz, beim nächsten GP in Spanien gab sein Motor auf und beim Monaco-GP verspielte Ferrari mit der falschen Boxenstrategie alle Siegchancen. Gipfel des Ferrari-Desasters war schließlich der Doppel-Ausfall in Aserbaidschan.

Mehr News:

Vasseur muss den Hühnerhaufen ordnen

Und genau so zog es sich durch die ganze Saison. Ferrari eilte von Strategiefehler zu Strategiefehler, verbrauchte Motor um Motor und wenn es mal lief, leisteten sich die Fahrer immer wieder Patzer. Das neue Auto war endlich wieder konkurrenzfähig, doch was Ferrari schließlich daraus machte, lässt nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Teamchef Mattia Binotto zog am Saisonende die Konsequenzen und trat zurück.

Frederic Vasseur ist neuer Teamchef bei Ferrari. Foto: IMAGO / NurPhoto

Frederic Vasseur soll aus dem italienischen Hühnerhaufen jetzt endlich wieder ein Team formen. Die Voraussetzungen sind da. Ferrari hat erfahrene Leute, zwei starke Fahrer und ein konkurrenzfähiges Auto. Vasseur muss die Scuderia wieder ordnen, Ruhe reinbringen und alle Störfeuer sofort im Keim ersticken. So kann Ferrari wieder Weltmeister werden. Dass das jedoch keine einfache Aufgabe ist, mussten Vasseurs Vorgänger schmerzhaft erfahren.