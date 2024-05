Formel 1: Wechsel-Hammer bahnt sich an – Team bereitet alles vor

In der Formel 1 könnte es bald den ersten Fahrerwechsel in der laufenden Saison geben. Offenbar bereitet man sich bei Williams darauf vor, Logan Sargeant durch das Supertalent Andrea Kimi Antonelli zu ersetzen.

Bei der FIA ist ein Antrag für eine Sondergenehmigung eingegangen. Diese braucht der Mercedes-Junior, um als 17-Jähriger in der Formel 1 an den Start gehen zu können. Auch wenn Williams-Boss James Vowles noch dementiert, sind dies die ersten Anzeichen für einen Fahrer-Wechsel.

Formel 1: Holt Williams jetzt Antonelli?

Nach Informationen von „Racer.com“ hat Williams eine Sondergenehmigung für Antonelli bei der FIA beantragt. Die FIA bestätigte demnach sogar den Eingang des Antrags. Das Supertalent wird erst am 25. August 18 Jahre alt, bräuchte demnach eine Sondererlaubnis, um die Superlizenz für die Formel 1 zu erhalten.

Grund dafür könnte sein, dass man sich bei Williams darauf vorbereitet, Logan Sargeant zu ersetzen. Der US-Boy sitzt seit Anfang 2023 im Auto, kämpft aber nach wie vor mit großen Problemen. Er ist weit hinter seinem Teamkollegen Alex Albon zurück und macht bislang auch keine Ansätze, dies zu ändern.

Williams-Teamchef Vowles stellt sich allerdings noch hinter seinen Fahrer und will von den Gerüchten um Antonelli nichts wissen – ebenso wenig von den starken Tests, die Antonelli zuletzt im Mercedes von 2022 in Imola absolvierte.

Vowles: „Ich weiß nichts darüber“

„Sagen wir es mal so: Ich habe seit Abu Dhabi letztes Jahr nicht mehr mit Kimi gesprochen“, sagte Vowles. „Ich hoffe, das relativiert die Sache, denn ich weiß nichts darüber, was bei den Mercedes-Tests gerade vor sich geht. Wir suchen, wie jeder andere auch, danach, wo wir in der Fahreraufstellung für das nächste Jahr stehen wollen, und wir haben unser eigenes Programm für junge Fahrer.“

Er stellte aber schon klar, dass Antonelli in Imola noch nicht im Auto sitzt: „Es gab das Gerücht, dass er ab Imola im Auto sitzen wird – er wird nicht in Imola im Auto sitzen“, und betonte: „Was wir im Moment tun, ist, Fahrer für die Jahre 25 und 26 zu evaluieren, und was wir wirklich wollen, ist die richtige Fahrerpaarung für diese beiden Jahre, denn wenn man eine Regeländerung durchmacht, will man nicht ständig die Fahrer wechseln, also sucht man nach der richtigen Paarung für diese Zeitspanne.“