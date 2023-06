Formel 1: Volle Breitseite gegen Ferrari-Stars – was Leclerc und Sainz DAZU wohl sagen?

Viel zu lachen haben sie in dieser Saison nicht. Ferrari rumpelt in der Formel 1 von Rennen zu Rennen. Der Grand Prix in Kanada bildete da mal eine willkommene Ausnahme. Ausnahmsweise ging die Strategie des Teams aus Maranello auf.

Und dennoch mussten Carlos Sainz und Charles Leclerc zwei fiese Seitenhiebe an diesem Wochenende verkraften. Ausgerechnet ihre Ex-Freundinnen teilten böse gegen die Formel-1-Stars aus.

Formel 1: Fiese Attacke auf Leclerc und Sainz

Charlotte Sine und Isa Hernaez tourten für geraume Zeit gemeinsam durchs Fahrerlager. Sine war lange Zeit mit Leclerc zusammen, Hernaez dagegen die Freundin von Sainz. Beide Beziehungen gingen vor Kurzem jedoch in die Brüche.

Damit sind beide raus aus der großen Formel-1-Welt – doch so ganz unkommentiert wollen sie das doch nicht lassen. Auffällig: Am Wochenende des Kanada-GPs leisteten sich beide fiese Attacken gegen ihren jeweiligen Ex.

„El Plan“ tut Sainz weh

Da wäre zum einen eine Instagram Story von Isa Hernaez. Diese zeigte sich augenscheinlich feiernd mit Freunden. Zwei Details ließen ihre Follower allerdings stutzen. So kommentierte die Journalisten ihren Schnappschuss mit „El Plan“ – dem Slogan, den ausgerechnet Fernando Alonso in der Formel 1 als Motto propagiert.

Alonso ist wie Sainz Spanier, kämpft gegen den Ferrari-Piloten um die Beliebtheit der heimischen Fans. Zudem sorgt er mit Aston Martin derzeit dafür, dass sein Kontrahent und die Scuderia kaum Podiumschancen haben. Zudem hielt Hernaez Bier der Marke „Estrella“ in die Kamera. Die Firma ist Sponsor von Sainz. Eine weitere versteckte Stichelei also?

Formel 1: Böse Retourkutsche

Auch Charlotte Sine machte relativ deutlich, dass sie ihrem Ex Leclerc nicht länger die Daumen drückt. Sie postete in einer Story ein Bild von Max Verstappen und schrieb dazu: „Let’s go“.

Der Niederländer flog in Kanada zum 100. Red-Bull-Sieg in der Formel 1 und dürfte damit auch Sine glücklich gemacht haben. Was allerdings Leclerc und Sainz zu den Seitenhieben ihrer Ex-Partnerinnen sagen, ist nicht bekannt.