Formel 1: Aston Martin mit großer Ankündigung – stößt Alonso jetzt Verstappen vom Thron?

In der Formel 1 ist das Wettrüsten gestartet. Vor dem Großen Preis von Kanada hat nun auch Aston Martin nachgelegt. Der Rennstall um Superstar Fernando Alonso will seinen Platz als erster Red-Bull-Verfolger unbedingt verteidigen.

Ferrari legte in Monaco vor, Mercedes in Barcelona – jetzt hat Aston Martin für den Großen Preis von Kanada ein großes Update angekündigt. Der Formel-1-Rennstall hofft an Red Bull heranzurücken und spekuliert auf den ersten Saisonsieg.

Fernando Alonso hielt sich zuletzt nicht zurück, forderte nach dem Spanien-GP deutlich neue Updates am Auto. Jetzt hat sein Team reagiert. „Er hat Recht, wenn er uns darum bittet und uns dazu drängt“, erklärte Teamchef Mike Krack im Hinblick auf die Kritik von Alonso. „Es wird etwas in Kanada kommen. Es wird ein Schritt sein“, kündigte er an.

Mercedes und Ferrari machten zuletzt ordentlich Boden gut auf Aston Martin. In Spanien landete Alonso nur auf Rang sieben, nachdem er zuvor in fünf von sechs Rennen auf dem Podest gestanden haben.

Alonso und Aston Martin träumen vom Sieg

Das große Ziel von Alonso ist noch in dieser Saison seinen 33. Rennsieg einzufahren. Den Traum vom Titel will er ebenfalls noch nicht begraben. „Wir werden Wochenenden brauchen, an denen Red Bull Probleme hat“, weiß Alonso. „Wenn Max eins oder zwei davon hat, dann sind wir in der Meisterschaft wieder etwas näher dran“, so Alonso.

Und auch Teamchef Krack sagt: „Die Saison ist lang, wir haben nicht so viele Powerunits und all diese Dinge. Es wird sich also vielleicht eine Gelegenheit ergeben, und dann müssen wir diejenigen sein, die sie nutzen.“ In Kanada wartet an diesem Wochenende (18. Juni) die nächste Chance.