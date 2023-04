Formel 1: Nach Trennung – wildes Gerücht um Aston-Martin-Star Fernando Alonso

Liebespaare in der Formel 1 sind gerne gesehen und so waren es auch Fernando Alonso und Andrea Schlager. Die TV-Moderatorin war bei jedem zweiten Rennen für den österreichischen Sender ServusTV vor der Kamera und war lange mit dem Spanier zusammen.

Doch nach dem Ende des Australien-GP verkündete der Formel-1-Pilot das Liebes-Aus des Paares. Nach der Trennung gibt es aber jetzt ein wildes Gerücht um Alonso. Was läuft da zwischen ihm und Taylor Swift?

Formel 1: Irres Gerücht um Fernando Alonso

DIE Taylor Swift? Tatsächlich ja. So berichten jedenfalls spanische Medien. Der Formel-1-Star und die bekannte amerikanische Sängerin sollen sich seit einigen Wochen treffen und öfters ausgegangen sein.

Demnach soll es zunächst nichts Ernstes zwischen den beiden Promis sein, da sie frisch Single geworden sind. Fernando Alonso trennte sich erst vor wenigen Wochen nach dem Australien-GP mit der TV-Moderatorin Andrea Schlager. „Wir wollten euch sagen, dass unsere Beziehung als Paar zu Ende ist“, schrieben sie in einem gemeinsamen Statement bei Instagram. Weiter heißt es darin: „Wir hatten das Glück, gemeinsam eine fantastische Zeit verbracht zu haben, und das wird auch weiterhin so bleiben, aber in einer anderen Form.“

Und auch Taylor Swift machte Schluss. Nach rund sechs Jahren Beziehung gehen die Sängerin und der britische Schauspieler Joe Alwyn seit Anfang April getrennte Wege. Fast zeitgleich sind Swift und Alonso wieder Single und bald ein gemeinsames Paar?

Taylor Swift und Fernando Alonso bald ein Paar?

Selbstverständlich sind solche Gerüchte für die Fans der beliebten Sängerin und des Formel-1-Stars mit Vorsicht zu genießen. In den sozialen Medien sorgt es aber jetzt schon für einen Knall.

„Ist das wahr? Wenn Taylor Swift und Fernando Alonso ein Paar sind, habe ich alles im Leben gesehen“, „Bitte sagt mir, dass das Gerücht um Swift und Alonso wahr ist“, und „In diesem Jahr läuft es für Alonso einfach“, heißt es von den Fans der beiden Promis.

Derzeit erlebt Fernando Alonso seinen dritten Frühling. In der neu gestarteten Saison fuhr der Aston-Martin-Star in allen bisherigen Rennen aufs Podest. Glück im Spiel – bald auch in der Liebe?

