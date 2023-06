Formel 1: Neustart nach Trennung? Wilde Gerüchte um Fernando Alonso

In der Formel 1 erlebt Fernando Alonso derzeit einen zweiten Frühling – und auch neben der Strecke bahnt sich etwas an. Die Gerüchteküche um den Star-Piloten läuft derzeit wieder richtig heiß.

Während Alonso mit Aston Martin in der Formel 1 einen Podestplatz nach dem anderen einfährt, scheint es auch in der Liebe wieder besser zu laufen. Wenige Monate nach seiner Trennung von Andrea Schlager hat er womöglich eine neue Herzdame gefunden.

Formel 1: Fernando Alonso frisch verliebt?

Anfang April hatten Fernando Alonso und Servus-TV-Moderatorin Andrea Schlager das Liebes-Aus nach einem Jahr verkündet. Seither wollen die Fans nicht nur wissen, wie es sportlich für den Spanier weitergeht. Auch das Liebesleben der F1-Legende macht alle neugierig.

Wenige Wochen nach der Trennung überschlug sich die Gerüchteküche erstmals. Hat Alonso etwa was mit Pop-Ikone Taylor Swift? Der Rennfahrer selbst heizte die Gerüchte an, indem er in den Sozialen Netzwerken immer wieder kleine Hinweise hinterließ. Hier ein Lied, da ein Spruch. Bald wurde klar: Er erlaubte sich wohl nur einen Spaß.

Liebt Alonso DAZN-Sternchen Melissa Jimenez?

Doch jetzt scheint es ernst zu werden. Möglicherweise hat der Aston-Martin-Pilot eine neue Freundin gefunden – wieder eine Moderatorin! Melissa Jimenez ist für Streamingdienst DAZN am Mikrofon unterwegs, interviewte Alonso bereits einige Male. Daraus soll Gerüchten zufolge mehr geworden sein.

Ein Foto vom Monaco-Rennwochenende zeigt, wie Alonso im Auto wegfuhr – mit Jimenez auf dem Beifahrersitz. Für die Fans ein untrügliches Indiz.

Jimenez hat übrigens drei Kinder von Ex-BVB-Star Marc Bartra. Der Spanier, der von 2016 bis 2018 in Dortmund spielte, hatte sich 2021 nach vier Jahren von seiner Frau getrennt. Der Verteidiger spielt inzwischen in der Türkei bei Trabzonspor.