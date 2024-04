Formel 1: Karriereende? Star-Pilot sorgt für Aufregung – „Mein letzter Vertrag“

Er gehört zu den ersten Piloten in der Formel 1, die Gewissheit über ihre Zukunft haben: Fernando Alonso. Der Spanier hat zuletzt seinen Vertrag bei Aston Martin verlängert und wird bis mindestens Ende 2026 beim Rennstall bleiben.

Und was passiert danach? Mit 42 Jahren ist es nicht üblich, dass Piloten noch in der Formel 1 fahren. 2026 wird er dann sogar 44 Jahre alt sein. Steht danach das Karriereende an? Alonso hat sich nun dazu geäußert.

Formel 1: Beendet Alonso bald seine Karriere?

Inmitten der ganzen Spekulationen um das Fahrerfeld für 2025 wurde kurz nach dem Japan-GP verkündet, dass Fernando Alonso einen mehrjährigen Vertrag bei Aston Martin unterschrieben hat. Bis 2026 wird der Spanier fahren, ehe ein neues technisches Reglement in die Formel 1 eingeführt wird.

Vor dem Großen Preis von China stand Alonso den Journalisten auf der PK Frage und Antwort. Als er darauf angesprochen wurde, wie einfach die Entscheidung war, auch im kommenden Jahr für Aston Martin zu fahren, sagte Alonso: „Es ist nie eine einfache Zeit, wenn man einige Entscheidungen treffen muss. Es ist wahrscheinlich mein letzter Vertrag, also wollte ich sicherstellen, dass es die richtige Entscheidung war, in erster Linie in der Formel 1 zu fahren“, so der Pilot.

War’s das dann tatsächlich ab 2026 für Alonso? Die Aussagen jedenfalls deuten definitiv darauf hin, dass er ab dann seine Karriere beenden könnte.

Gerüchte über Wechsel zu Mercedes

Bevor Aston Martin die Vertragsverlängerung verkündete, gab es in der Formel 1 einige spektakuläre Gerüchte um Alonso. So soll vor allem Mercedes an dem Spanier interessiert gewesen sein. Bei den Silberpfeilen sollte er der Nachfolger von Lewis Hamilton werden, der ab 2025 bekanntlich ja für Ferrari an den Start gehen wird.

„Es gibt eine Menge Gerüchte, eine Menge Dinge, die für verschiedene Teams und verschiedene Fahrer laufen. Fristen hier, Fristen dort. Wir waren einfach loyal zueinander, wir haben unser Wort gehalten, und sobald wir unterschrieben und uns auf etwas geeinigt hatten, haben wir es bekannt gegeben. Also war es für uns viel einfacher als für andere Leute“, so Alonso.

Somit gehört der Spanier zu den wenigen Piloten, die schon Gewissheit über ihre Zukunft haben. Bei weiteren Fahrern ist davon auszugehen, dass Entscheidungen ebenfalls schon bald fallen könnten.