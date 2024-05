Formel 1: Nach Haas-Abgang – Konsequenzen für Hülkenberg?

Es hatte sich bereits angebahnt, jetzt ist die Zukunft von Nico Hülkenberg geklärt. Der deutsche Rennfahrer wird Haas am Saisonende verlassen und ab 2025 in der Formel 1 für Sauber an den Start gehen (Hier mehr dazu!).

Schon nach fünf von 24 Rennen steht damit fest, dass Nico Hülkenberg im nächsten Jahr nicht mehr im Haas sitzen wird. Das könnte die Situation des deutschen Formel-1-Fahrers innerhalb des Teams durchaus verändern.

Formel 1: Nach Abgang – was ändert sich für Hülkenberg?

Nach zwei Jahren ist das Abenteuer Haas für Hülkenberg wieder beendet. Der 36-Jährige hat sich für das ambitionierte Projekt von VW-Tochter Audi entschieden. Der deutsche Autohersteller steigt nämlich 2026 in die Formel 1 ein, übernimmt das Team Sauber. Es gilt als eines der aussichtsreichsten Projekte für die Zukunft.

Damit steht nun aber auch schon relativ am Anfang der Saison fest, dass Hülkenberg sein aktuelles Team verlassen wird. Diese Entscheidung könnte künftig durchaus Konsequenzen für den Rennfahrer haben. In der Regel beziehen die Teams Fahrer, deren Abschied feststeht, nicht mehr in die Entwicklung des Autos mit ein – um nicht Gefahr zu laufen, dass der Fahrer das Wissen mit in sein neues Team bringt. Dies dürfte für Hülkenberg allerdings kein großes Thema sein.

Bekommt Magnussen nun den Vorzug?

Pikanter wird es da schon, was die Updates für die aktuelle Saison angeht. Haas ist ein kleines Team mit wenig Geld, bringt deshalb häufig Updates in kleinen Schritten und nur vereinzelt. Meist steht nur für ein Auto das Upgrade-Paket zur Verfügung.

Durch Hülkenbergs Abgang dürfte es nun in Zukunft so sein, dass sein Teamkollege Kevin Magnussen den Vorzug erhält. Also: Bringt Haas ein Upgrade, verbaut man es wohl erst am Auto von Magnussen. Hülkenberg profitiert erst später.

Dies dürfte grundsätzlich für viele Entscheidungen des Teams gelten. Auch wenn Hülkenberg auf der Strecke die klare Nummer eins ist, könnte sich die interne Rangfolge nun verändern.