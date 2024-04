Formel 1: Fernando Alonso lässt Fans erstarren – Star spricht von F1-Abschied

Er fuhr schon in der Formel 1, da waren einige seiner heutigen Gegner noch gar nicht geboren. Fernando Alonso ist eine lebende Legende der Königsklasse. Doch wie lange macht der „Oldie“ noch?

Mit inzwischen 42 Jahren kann Alonso immer noch vorne mitmischen. Doch nun schockt er seine Fans. Der Spanier spricht über einen möglichen Abschied aus der Formel 1. Allerdings nicht aus dem Rennsport.

Formel 1: Alonso spricht über Abschied

Seit über 20 Jahren begeistert er in der Königsklasse die Massen. Alle lieben Fernando Alonso. Woche für Woche lässt er im Aston Martin die Fans staunen, was er in seinem hohen Rennfahrer-Alter noch zu leisten im Stande ist. Doch wie lange geht das Märchen noch, das 2001 im Minardi begann? Denkt Alonso an einen Abschied?

Schon zwischen 2018 und 2019 fehlte er in der Formel 1, fuhr stattdessen in der Langstreckenrallye und gewann beide Male die legendären „24 Stunden von Le Mans“. Nun verrät er: Er kann sich eine Rückkehr in die WEC gut vorstellen. Der Grund dafür: Das Auto seines Arbeitgebers. Der Aston Martin Valkyrie hat es ihm schwer angetan. Und weil das Hypercar auf der Langstrecke am Start ist, würde er es dort auch nur zu gerne fahren.

Alonso in die WEC? „Warum nicht?“

„Ich liebe den Valkyrie. Ich kriege meine Straßenversion im Juli. Ich musste so lange darauf warten, über ein Jahr“, verrät er und sagt in Richtung einer WEC-Teilnahme im Traumwagen: „Warum also nicht? Vielleicht wird es wunderschön, wenn ich dieses Auto erst zu Hause fahre und dann auf der Rennstrecke.“

Die Ankündigung eines Abschieds aus der Formel 1? Viele Fans erstarren angesichts dieser Aussagen zu Stein. Doch Fernando Alonso kann sie beruhigen: Ein Wechsel in die WEC kommt für ihn kurzfristig nicht in Frage. „Nicht für 2025. Das ist mir noch nicht in den Sinn gekommen“, stellt er klar.