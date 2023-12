Ex-Formel-1-Star verkündet es selbst – er steigt wieder ins Auto

Im Januar wird der ehemalige Formel-1-Fahrer Felipe Massa sein Debüt beim 24-Stunden-Rennen von Daytona geben. Der brasilianische Rennfahrer schließt sich dem LMP2-Programm von Riley Motorsports an und teilt sich das Cockpit mit talentierten Kollegen.

Felipe Massa, der in seiner Formel-1-Karriere elf Weltmeisterschaftsrennen für Ferrari gewann, beendet seine Rennpause und tritt nun im Rahmen des neuen LMP2-Programms von Riley Motorsports an. Das kündigte der Brasilianer bei Instagram an.

Ex-Formel-1-Star Massa fährt in Daytona

Seine Mitfahrer sind Felipe Fraga, Gar Robinson und Josh Burdon. Gar Robinson, der IMSA-LMP3-Champion von 2023, freut sich über die Chance, das Auto mit einer Legende wie Massa und seinem Bruder Felipe Fraga zu teilen.

Nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere im Jahr 2020, die zwei Saisons in der Formel E umfasste, ist der 42-jährige Massa weiterhin in der brasilianischen Stock Car-Serie aktiv. Der Übergang zu Rennen mit einem geschlossenen Cockpit soll für ihn weniger abrupt sein, und er wird dabei einen ORECA 07-Gibson LMP2 fahren.

Massa äußerte seine Dankbarkeit in einem Social-Media-Beitrag für die Einladung von Gar Robinson. Nicht nur Massa, sondern auch andere bekannte Rennfahrer wie Jenson Button und Josef Newgarden nehmen am Saisonauftakt der IMSA WeatherTech SportsCar Championship teil.

Die IMSA WeatherTech SportsCar Championship ist eine hochkarätige Sportwagenrennserie in Nordamerika. Das Rolex 24 Stunden von Daytona ist ein prestigeträchtiges Langstreckenrennen, das auf dem Daytona International Speedway stattfindet und Fahrer aus der ganzen Welt anzieht.

