Formel 1: Team zieht die Reißleine – Fahrer fliegt raus!

Es hatte sich angekündigt, jetzt ist es raus: Alpine hat in der Formel 1 eine drastische Maßnahme ergriffen. Für Esteban Ocon ist sie nicht weniger als eine schallende Ohrfeige.

Schon vorher war klar, dass der Franzose sein Cockpit nach Saisonende abgeben muss. Nun wird es noch heftiger. Ocon wird vorzeitig aus seinem Auto geworfen und durch Youngster Jack Doohan ersetzt (hier mehr).

Formel 1: Team wirft Fahrer raus

Seit Wochen hinkt er seinem Teamkollegen Pierre Gasly hinterher, steht in der Formel 1 heftig in der Kritik. Nun folgt die bitterböse Konsequenz. Bereits ein Rennen vor Schluss muss Esteban Ocon sein Lenkrad abgeben. Der Crash in Katar brachte das Fass zum Überlaufen, Alpine trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Stammfahrer.

+++ Formel 1: Star-Pilot platzt endgültig der Kragen – heftige Vorwürfe gegen eigenes Team +++

Schon vorher stand fest, dass Ocon 2025 nicht mehr im Alpine sitzen wird. Im irren Fahrer-Karussell krallte er sich einen Platz bei Haas. Doch nun ist klar: Der Abschied nach vier Jahren wird alles andere als würdig.

Esteban Ocon noch vor Saisonende weg

Alpine verkündete am Montag nach dem Katar-GP, dass der Wechsel von Ocon zu Jack Doohan vorgezogen wird. Schon beim Saisonfinale in Abu Dhabi (8. Dezember) wird der 21-Jährige im Auto sitzen. Eine schallende Ohrfeige für Esteban Ocon – und dennoch nur die logische Konsequenz der desaströsen letzten Wochen.

Mehr aktuelle Nachrichten:

„Das Alpine Formel 1 Team gibt bekannt, dass Reservefahrer Jack Doohan anstelle von Esteban Ocon den Grand Prix in Abu Dhabi 2024“, heißt es trocken und kühl in einem Statement des Rennstalls. Immerhin: Mit dem Fahrer-Wechsel bekommt der Franzose die Freigabe, in den Postseason-Tests bereits für sein neues Team an den Start gehen zu dürfen. Für Ocon wird es in allen Belangen ein Neustart.