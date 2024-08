Formel 1: Fans warten gespannt – jetzt könnte alles schnell gehen

In der vergangenen Saison mussten die Formel-1-Fans bis nach dem letzten Rennen warten, bis die Fahrer-Konstellation endgültig feststand. Dies wird in diesem Jahr wohl nicht passieren, fast alle Entscheidungen sind schon gefallen.

Einige spannende Cockpits sind in der Formel 1 aber noch frei: In den kommenden Wochen dürfte aber an vielen Stellen Klarheit herrschen. Grund dafür ist die Entscheidung von Carlos Sainz.

Formel 1: Vier Cockpits sind noch frei

Vier Plätze sind offiziell noch nicht vergeben, eine Entscheidung dürfte aber in den kommenden Wochen, womöglich kurz nach der Sommerpause fallen. Mit Carlos Sainz ist der größte Dominostein gefallen. Nun müssen die Teams nicht mehr „warten“.

Sainz wollten fast alle haben, am Ende bekam Williams den Zuschlag. Damit können Teams wie Alpine oder Sauber nun ihren Plan B aus der Schreibtischschublade holen und umsetzen. Schon vorab wurde der Markt sondiert, große Überraschungen sind nicht mehr zu erwarten.

Alpine, Audi, Racings Bulls und Mercedes – wer holt wen?

Alpine wollte Sainz, wird sich nun aber wohl mit einer internen Lösung zufriedengeben müssen. Ersatzfahrer Jack Doohan gilt als der heißeste Kandidat auf den freien Platz bei dem französischen Rennstall. Aber auch Mick Schumacher, der für Alpine in der WEC an den Start geht, darf hoffen.

Ziemlich offen ist die Situation bei Sauber/Audi. Nach dem Wechsel in der Führungsetage sind die Karten neu gemischt. Mick Schumacher ist ein Kandidat, Valtteri Bottas hofft. Es gibt viele Namen, die fallen: Ersatzfahrer Theo Pouchaire oder auch F2-Fahrer Zane Maloney werden genannt. Eine richtige Tendenz lässt sich bei dem Rennstall aber noch nicht absehen.

Noch nicht entschieden ist die Fahrer-Konstellation zudem bei den Racing Bulls. Ricciardos Vertrag läuft aus, wird wohl nicht verlängert. Ein logischer Schritt wäre, Liam Lawson nun die Chance zu geben. Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko kündigte eine Entscheidung für September an.

Mercedes lässt sich bewusst Zeit

Und dann wäre da noch Mercedes. Hier ist der Kampf ums Cockpit eigentlich schon entschieden. Supertalent Andrea Kimi Antonelli soll den Platz von Lewis Hamilton einnehmen. Da man aber noch nicht zu 100 Prozent sicher ist, ob der 17-Jährige schon bereit für den Schritt ist, lässt sich Mercedes noch eine Hintertür offen.

So oder so: In den kommenden Wochen dürfte noch einmal ordentlich Schwung reinkommen in die Formel 1. Mehrere Entscheidungen stehen bevor. Bis zum Saisonende wird aber wohl niemand warten wollen.