Deutsche Formel-1-Hoffnung Tim Tramnitz testet – Entscheidung über Zukunft noch nicht gefallen

Red-Bull-Chefberater Dr. Helmut Marko traut ihm den Sprung in die Formel 1 zu, fand für ihn zuletzt lobende Worte. Tim Tramnitz ist aktuell wohl die größte deutsche Nachwuchshoffnung im Formel-Sport, muss aber noch einige Schritte machen, um ganz oben anzukommen.

Jetzt steht bei Tim Tramnitz der nächste Schritt in Richtung Formel 1 an. Der 19-Jährige wird für das MP Motorsport an den Nachsaisontests in Jerez und Barcelona teilnehmen. Für welches Team er im kommenden Jahr in der Formel 3 an den Start gehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Deutsche Formel-1-Hoffnung Tramnitz testet für MP Motorsport

„Vom bisherigen Verlauf, von der Performance und von der Einstellung her glaube ich, dass wir in Tramnitz hier einen seriösen Kandidaten haben“, sagte Dr. Marko erst kürzlich über den Red-Bull-Junior. Ein vorzeitiger Aufstieg in die Formel 2 sei für Tramnitz aber noch kein Thema. Er werde noch ein zweites Jahr „in der Formel 3 bleiben, weil er einfach von der Vorbereitung her noch nicht so weit für die Formel 2 war. Das muss aber ganz klar das Ziel für ihn sein.“

Zunächst einmal stehen für den 19-Jährigen jetzt die „Post-Season-Tests“ an. Sowohl bei den zweitägigen Tests in Jerez als auch kommende Woche bei den Testfahrten in Barcelona wird er für den Rennstall MP Motorsport ins Auto steigen.

Tramnitz beeindruckt im Rookie-Jahr

Für den niederländischen Rennstall ging Tramnitz in der vergangenen Saison in der Formel 3 an den Start. Dort setzte er sich im teaminternen Duell klar durch. In der Fahrwertung landet er auf Platz neun, wurde drittbester Rookie.

Gleich bei seinem Debüt in Bahrain fuhr Tramnitz aufs Podium. Die Saison krönte der Hamburger dann aber mit seinem ersten Sieg im Sprintrennen in Monza. Damit unterstrich er noch einmal seine Qualitäten.

Kommende Saison geht er in sein zweites Jahr in der Formel 3. Für welches Team er an den Start geht, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch unklar. Nach und nach geben die Rennställe aber nun ihrer Fahrer bekannt – auch Tramnitz neues Team könnte also in den nächsten Wochen feststehen.