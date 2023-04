Formel 1: Bittere Aussichten! Mick Schumacher wenig Chancen auf Cockpit-Comeback?

Nach der mehrwöchigen Frühlingspause nimmt die Formel 1 am kommenden Wochenende wieder Fahrt auf. Bei dem Highspeed-Stadtrennen in Aserbaidschan kämpfen Verstappen und Co. weiter um wichtige Punkte Richtung WM-Titel.

Obwohl der Große Preis vom Aserbaidschan erst das vierte Saisonrennen ist, richten einige schon den Blick auf den die kommende Saison. Dabei handelt es vor allem um Formel-1-Piloten, die in dieser Saison kein festes Cockpit ergattern konnten. Doch die Hoffnung für Mick Schumacher und Co. dürfte dabei nicht allzu groß sein.

Formel 1: Cockpit-Auswahl überschaubar

Der Weg für Mick Schumacher soll im kommenden Jahr wieder zurück in die Königsklasse des Motorsports führen. Nach dem Aus bei Haas nach der vergangenen Saison ist der Deutsche in der laufenden Saison lediglich Ersatzfahrer bei Mercedes und McLaren, ein festes Cockpit konnte er sich bekanntermaßen nach der Haas-Trennung nicht sichern. Dies soll sich 2024 ändern. Ein weiteres Jahr in der Formel 1 ist der klare Plan des 24-Jährigen. Doch der Weg zurück in die Formel 1 könnte sich durchaus schwierig gestalten.

Denn die meisten Plätze im Grid sind erst vor der Saison neu vergeben worden. Zu der laufenden Saison gab es so viele Cockpit-Wechsel wie schon lange nicht mehr. Viele Plätze sind also neu vergeben worden und werden zur nächsten Saison wohl kaum erneut frei werden. Die meisten Piloten haben mehrjährige Verträge unterschrieben und haben das Vertrauen ihrer Teams zugesichert bekommen. Die Anzahl an möglicherweise frei werdenden Cockpits ist daher überschaubar. Alles andere als gute Aussichten für Schumacher.

Während viele Cockpits also auch für die nächste Saison schon besetzt sein dürften, gibt es für den Ex-Haas-Piloten vor allem zwei Alternativen, die als realistisch betrachtet werden können. Sowohl der Vertrag von Alfa Romeo-Fahrer Zhou Guanyu als auch der Vertrag von Williams-Youngster Logan Sargeant läuft nur noch bis zum Ende dieser Saison. Auch die Zukunft von Alpa Tauri-Pilot Yuki Tsunoda ist noch nicht ganz geklärt. Sein jetziger Vertrag läuft laut mehreren Medienberichten auch nur noch bis Ende 2023.

Bei diesen drei Teams dürfte sich Schumacher wohl noch die größten Hoffnungen auf ein Cockpit machen. Besonders Alfa Romeo könnte durchaus eine Option sein. Zhou überzeugte in den vergangenen Jahren nicht komplett. Eine Neu-Aufstellung einer Fahrerposition zumindest im Bereich des möglichen. Dazu gab es schon in der Vergangenheit das ein oder andere Gerücht rund um Alfa Romeo und Schumacher. Mit Valtteri Bottas hätte der Deutsche auch einen erfahrenden Kollegen an seiner Seite, an dem er sich bei einer möglichen Formel-1-Rückkehr etwas orientieren könnte.

„Erschreckt mich nicht“

Doch eben Schumacher sind auch noch andere Fahrer auf der Suche nach einem festen Cockpit in der kommenden Saison. Der prominenteste Name dürfte wohl Daniel Ricciardo sein. Der Australier verlor seinen Sitz bei McLaren und fungiert in der laufenden Saison nur als Ersatzfahrer bei Red Bull. Auch er plant eine dauerhafte Rückkehr in die Formel 1. Dass die Anzahl der freien Sitze im nächsten Jahr jedoch sehr knapp werden dürfte, stört den 33-Jährigen hingegen nicht wirklich. „Es macht mir keine Angst. Das war schon immer so“, erklärte Ricciardo. Für ihn sei es wichtig, nicht „irgendeinen Sitz zu bekommen“, sondern eine Möglichkeit bei einem Team zu haben, seine Formel 1-Karriere wieder erfolgreich gestalten zu können.

Es wird also spannend, ob und wenn ja, wo Schumacher und Ricciardo nächstes Jahr wieder in der Formel 1 zu finden sein werden. Die Spekulationen und Gerüchte werden wohl erst in der Sommerpause und in Richtung Saisonende richtig Fahrt aufnehmen. Bis dahin müssen beide hoffen, dass sie durch einen Ausfall eines Fahrers auf den Asphalt zurückkehren dürfen.