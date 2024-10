Formel 1: Red Bull fällt auseinander! Verstappen kann nur machtlos zuschauen

Für Red Bull wird es immer düsterer. Das Top-Team der Formel 1 müsste jüngst die WM-Führung in der Teamwertung an McLaren abgeben und auch in der Fahrerwertung könnte die Mission Titelverteidigung scheitern. Doch auch abseits der Strecke folgt ein herber Rückschlag nach dem anderen.

In den vergangenen Wochen hat Red Bull gleich mehrere langjährige und enorm wichtige Mitarbeiter gehen lassen müssen. Nach Adrian Newey und Jonathan Wheatley wird auch Will Courtenay das Formel-1-Team verlassen.

Formel 1: Mitarbeiter-Flucht trifft Red Bull hart

Adrian Newey war über viele, viele Jahre das große Ass im Ärmel für Red Bull. Der Star-Designer hat das Auto Jahr für Jahr immer weiter verbessert und zu dem absoluten Top-Boliden der Formel 1 geformt. Newey hatte einen enormen Anteil an den Erfolgen der vergangenen Jahre.

In Zukunft wird Newey jedoch für Aston Martin die Autos mit designen. Vor wenigen Wochen hat der Rennstall die Verpflichtung des Briten bekannt gegeben, Red Bull verliert also seinen absoluten Star-Designer.

Doch auch Sportdirektor Jonathan Wheatley wird Red Bull verlassen. Er wird zu Audi wechseln und dort die Rolle des Teamchefs einnehmen. Am Dienstag (24. September) ist dann der Abgang des dritten Hochkaräter bekannt geworden: Courtenay wird die Bullen verlassen und zum Konkurrenten McLaren wechseln. Wann genau er Red Bull verlassen wird, ist noch unklar.

Red Bull bald nur noch Mittelmaß?

Mit Newey, Wheatley und Courtenay brechen dem Formel-1-Rennstall gleich drei absolute Säulen weg. Der Designchef ist weg, der Sportdirektor ist weg und auch der Top-Ingenieur verlässt das Schiff. Mit Blick auf die kommenden Jahre – vor allem dem Regelumschwung ab 2026 – sind das keine guten Aussichten. Red Bull droht der große Absturz.

Weitere News:

Dazu komme auch die anhaltenden Gerüchte, dass Verstappen selbst das Team in Zukunft verlassen könnte. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2028, doch das Interesse an dem Weltmeister vonseiten Mercedes und andern Team wird bleiben und sich bei Gelegenheit intensivieren. Red Bulls erfolgreiche Zukunft steht derzeit gehörig auf der Kippe.