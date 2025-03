Formel 1: Folgt bald der Verstappen-Knall? Helmut Marko haut auf den Tisch

Die neue Formel-1-Saison steht vor der Tür, die Saison geht wieder los, es wird wieder ernst! Top-Titelkandidat ist einmal mehr der amtierende Weltmeister Max Verstappen. Allerdings herrscht bei Red Bull schon vor der neuen Saison wieder ordentlich Unruhe. Grund dafür: die anhaltenden Wechsel-Gerüchte um den Niederländer.

Schon zu Beginn der vergangenen Saison hieß es, dass Verstappen bei Red Bull immer unzufriedener ist. Die internen Querelen sollen einen großen Faktor spielen. Vor allem Aston Martin soll ein Auge auf den Formel-1-Weltmeister geworfen haben.

Formel 1: Marko äußert sich zu Verstappen-Gerüchten

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder Spekulationen, ob Verstappen tatsächlich zu Aston Martin wechseln könnte. Der Grund: Der Wechsel von Design-Guru Adrian Newey, der selbst den Weg von Red Bull zu Aston Martin gegangen ist. Inspiriert er auch den Formel-1-Star?

„Jeder Top-Teamchef, der um den WM-Titel fahren will, muss an Max interessiert sein. Aber jetzt wollen wir einmal den fünften Titel gewinnen“, erklärte Marko gegenüber “ Oe24″. Marko weist darauf hin, dass es innerhalb des Teams keinerlei Befürchtungen über einen Wechsel in naher Zukunft gebe.

Vieles ist auch an die Zukunft von Dr. Helmut Marko selbst gekoppelt. Denn Verstappen hat schon oft betont, dass er seine Zukunft davon abhängig macht, wie lange der Österreicher noch bei den roten Bullen bleiben würde. Ohne Marko im Team würden die Chancen auf einen Verstappen-Abgang enorm ansteigen.

Geht Aston Martin All-In?

In den vergangenen Monaten haben viele Verantwortliche bei Aston Martin deutlich gemacht, dass sie in naher Zukunft die WM gewinnen wollen. Teambesitzer Lawrence Stroll nimmt ordentlich Geld in die Hand, um die besten Köpfe zusammenzuführen. Ein Top-Fahrer wie Verstappen würde den Ambitionen helfen. Für 2025 und für 2026 dürfte dies jedoch kein Thema sein.

Weitere News:

2025 soll ein großer Schritt in Richtung Formel-1-Spitze gegangen werden, spätestens 2026 möchte man dann nach der Regelrevolution ganz vorne angreifen. Ob Aston Martin dieses Vorhaben mit dem Fahrer-Duo Fernando Alonso und Lance Stroll angegangen wird, ist völlig offen. Die Gerüchte um Verstappen und Aston Martin dürften bei zunehmendem Erfolg des Teams wohl noch intensiver werden.