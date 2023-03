Formel 1: Hamilton zu Red Bull? Horner findet deutliche Worte

Für Lewis Hamilton sind die Jahre der puren Dominanz vorbei. Nachdem der Brite über ein halbes Jahrzehnt lang alles in der Formel 1 gewann und größtenteils in seiner eigenen Liga fuhr, fährt der siebenmalige Weltmeister nun zumeist hinterher. Der Mercedes-Pilot kommt mit seinem Auto nicht mehr ganz an die Spitze ran und muss sich immer öfter den Red Bull- und/oder Ferrari-Piloten geschlagen geben.

Aufgrund der schwierigen Lage und der Vertragssituation des Formel-1-Fahrers wird Hamilton immer wieder mit einem Abgang von Mercedes in Verbindung gebracht. Gerüchten zufolge könnte es sogar zu einem Wechsel zu Mercedes-Konkurrent Red Bull kommen. Nun spricht Red-Bull Chef Christian Horner erstmals über dieses Gerücht und findet deutliche Worte.

Formel 1: „Kann ich mir nicht vorstellen“

Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Red Bull wäre wohl einer der größten und brisantesten in der Geschichte der Formel 1. Hamilton scheint mit der aktuellen Situation bei Mercedes ganz und gar nicht zufrieden. Das Auto präsentiert sich für den WM-Titel nicht ansatzweise konkurrenzfähig. Nach einem enttäuschenden letzten Jahr kann Mercedes auch diese Saison wohl nicht um die Weltmeisterschaft mitfahren. Hinzu kommt, dass der Vertrag von Lewis Hamilton bei den Silberpfeilen nach der Saison ausläuft.

Dementsprechend werden die Stimmen über einen möglichen Wechsel immer lauter. Mercedes hofft indessen trotzdem, dass der Brite dem Rennstall auch im elften Jahr erhalten bleibt. Laut Mercedes soll ein neuer Vertrag für den Rekordweltmeister nur noch Formsache sein. Dennoch machte Toto Wolff zuletzt deutlich, dass der 38-Jährige sich woanders umschauen könne, falls ihm kein konkurrenzfähiges Auto in den kommenden Jahren von den Silberpfeilen zur Verfügung gestellt werden würde.

Ein Wechsel zu Red Bull sei ohnehin ausgeschlossen. Red Bull-Teamchef Christian Horner lobte Hamilton in den höchsten Tönen, machte aber auch klar, dass das Team keine Veränderung anstrebe. „Ich denke, was Lewis in der Formel 1 erreicht hat, ist unübertroffen. Aber wir sind sehr glücklich mit den Fahrern, die wir haben – sie sind als Paar nicht nur für diese Saison, sondern auch für die Nächste verpflichtet“, erklärte Horner. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Lewis unterbringen können, aber ich bin mir sicher, dass Mercedes seine Probleme in den Griff bekommen werden, wir schreiben ihn sicher noch nicht ab“, fügte der 49-Jährige hinzu.

Red-Bull präsentiert sich übermächtig

Klare Worte von Christian Horner und ein deutliches Bekenntnis pro eigene Fahrer. Einen Grund, die aktuelle Konstellation zu verändern, gibt es aber ohnehin nicht. Red Bull präsentiert sich unglaublich dominant, Max Verstappen und Sergio Perez fahren derzeit in ihrer eigenen Liga. Sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien konnte Red Bull den Doppelsieg verbuchen und führt bereits nach zwei Rennen die Fahrer- und die Konstrukteurswertung deutlich an. Darüber hinaus verfügen die beiden Fahrer noch über mindestens ein Jahr Vertragsdauer. Das Arbeitspapier von Sergio Perez läuft mindestens noch bis 2024, das von Verstappen sogar bis 2028. Alles in allem gibt es also nicht wirklich einen Grund, das derzeitige Fahrer-Duo zu verändern.

Es wird also aller Voraussicht nach nicht zu einem Hamilton-Wechsel Richtung Red Bull kommen. Dennoch wird die Situation rund um den 38-Jährigen eine äußerst spannende bleiben. Schafft Mercedes es nicht, das Auto wieder richtig konkurrenzfähig zu machen, könnte ein Abgang von den Silberpfeilen durchaus realistisch sein.