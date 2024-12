Formel 1: Sergio Perez vor Blitzrückkehr? Experte hat eindeutige Vermutung

Erst vor wenigen Wochen hat Red Bull bekannt gegeben, dass Sergio Perez 2025 nicht mehr an der Seite von Weltmeister Max Verstappen fahren wird. Der Mexikaner wird (vorerst) also nicht mehr in der Formel 1 zu sehen sein.

Ob Perez noch einmal in die Königsklasse zurückkehren wird, ist fraglich. Ein Formel-1-Experte erklärt nun jedoch, dass es durchaus ein Szenario gebe, indem Perez noch 2025 sein Comeback feiern könnte.

Formel 1: Perez schon bald wieder zurück?

Die Formel 1 ist ein schnelllebiges Geschäft und kann enorm hart sein. Das hat Perez in den vergangenen Monaten deutlich zu spüren bekommen. Trotz seiner Vertragsverlängerung im Sommer ist es aus zwischen ihm und Red Bull. Doch von eben jener Dynamik könnte er in Zukunft auch profitieren.

Denn gerade für Neulinge in der Formel 1 ist es oft nicht einfach. Sie müssen direkt liefern – ohne große Erfahrung und häufig mit nicht ganz einfachen Boliden. Ein Rookie steht laut mehreren Medienberichten schon vor dem Saisonbeginn auf dem Prüfstand: Jack Doohan.

++ Formel 1: Alles vorbei für Max Verstappen? Düstere Prognose macht die Runde ++

Der junge Alpine-Pilot wird seine Rennen bekommen, um sich zu beweisen. Doch Fakt ist: Er muss schnellstmöglich abliefern. Denn sein Team möchte nach durchwachsenen Jahren wieder ein Schritt nach vorne machen. Sollte er keine guten Leistungen zeigen, würden laut Ex-Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya vor allem zwei Fahrer auf den Doohan-Posten schielen: Perez und Franco Colapinto.

Doohan, Colapinto oder Perez?

„Ich habe gehört, dass Doohan für eine bestimmte Anzahl von Rennen fest im Cockpit sitzt, aber das Team kann sich nach Optionen umsehen, wenn er nicht die Leistung bringt, die er braucht“, erklärte Montoya gegenüber „AS Columbia“. Laut Montoya war Perez immer ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für das Team, aber auch für die Formel 1 im Kernmarkt Südamerika.

Weitere News:

Derzeit schenkt man Doohan vollstes Vertrauen, dazu dürfte Colapinto bei einem tatsächlichen Rauswurf wohl in der Pole-Position sein. Doch Perez darf sich bei ausbleibenden Leistungen des Youngsters zumindest Außenseiter-Chancen machen, zurückzukehren.