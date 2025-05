Eishockey-WM 2025: Deutschland – Tschechien: Herbe Klatsche! DEB-Team gerät wieder unter die Räder

Die Gruppenphase der Eishockey-WM 2025 neigt sich dem Ende zu. Für Deutschland steht das nächste schwierige Spiel an. Das DEB-Team muss am Montag (19. Mai, 16.20 Uhr) gegen Weltmeister Tschechien ran.

Nach zwei bitteren Niederlagen in Folge braucht Deutschland nun zwei wichtige Siege, um weiter Chancen auf das Viertelfinale zu haben. Gibt es gegen Tschechien eine Niederlage, muss im letzten Spiel gegen Dänemark die Entscheidung her. Können die Deutschen den vierten Sieg im sechsten Spiel einfahren?

Eishockey-WM 2025: Deutschland gegen Tschechien im Live-Ticker

Du möchtest alle Infos zur Partie zwischen Deutschland und Tschechien haben? In unserem Live-Ticker bleibst du stets auf dem Laufenden.

Deutschland – Tschechien 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Tore: 0:1 Pastrnak (7.), 0:2 Sedlak (27.), 0:3 Flek (30.), 0:4 Lauko (41.), 0:5 Flek (56.)

NACH SPIELENDE: Jetzt kommt es am Dienstag (20. Mai) zum Entscheidungsspiel mit Dänemark (20.20 Uhr). Der Gewinner der Begegnung wird ins Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft einziehen.

ENDE! Das war’s Deutschland kassiert eine heftige 0:5-Klatsche gegen Weltmeister Tschechien. Das Ergebnis fällt unterm Strich viel zu hoch aus. Das DEB-Team war phasenweise sehr stark drauf, konnte sich aber nicht belohnen.

56. 0:5 statt Ehrentreffer! Flek macht seinen Doppelpack perfekt. Ist das bitter für das DEB-Team!

55. Die letzten Minuten laufen. Tschechien dominiert hier souverän und hat den Sieg sicher. Deutschland will noch den Ehrentreffer.

49. Aktuell macht es nicht den Anschein, als würde Deutschland hier noch zurückkommen. Es wird wohl die vierte Niederlage hintereinander. Morgen gegen Dänemark steht dann das Entscheidungsspiel um das Viertelfinale an.

41. Ist das bitter! In Überzahl kassiert das DEB-Team den vierten Treffer. Lauko nutzt einen dicken Fehler der Deutschen aus.

41. Die letzten 20 Minuten des Spiels. Schafft Deutschland die Aufholjagd oder gibt es die dritte Pleite in Folge?

ENDE DES 2. DRITTELS: Das DEB-Team zeigte eine gute Leistung, hatte viele Möglichkeiten auf den 1:1-Ausgleich, kassierte dann aber zwei schnelle Tore von den Tschechen. Gelingt den Deutschen in den letzten 20 Minuten gleich eine spektakuläre Aufholjagd?

36. Kommt in den letzten Minuten noch etwas oder geht es mit einem 0:3-Rückstand für Deutschland ins letzte Drittel?

33. Wie wird sich das deutsche Team jetzt von diesem Doppelschlag erholen? Gegen die USA kam man nach einem 0:3-Rückstand noch zurück, verlor das Spiel aber am Ende.

30. Jetzt kommt es knüppeldick! Flek macht das 3:0 für die Tschechen.

27. Das ist das 2:0 für Tschechien! Die DEB-Truppe hatte einige gute Möglichkeiten auf den Ausgleich, doch Sedlak macht hier seinen vierten Turniertreffer.

21. Und weiter geht’s mit den zweiten 20 Minuten. Wird es jetzt besser für das deutsche Team laufen?

ENDE DES 1. DRITTELS: Kurz vor dem Ende hatte Dominik Kahun noch die Riesenmöglichkeit auf den 1:1-Ausgleich, doch er traf nur den Pfosten. Es geht nun mit einem knappen Rückstand in die Kabine.

16. Jetzt ist es ein richtig spannendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten! Das DEB-Team muss aufpassen, nicht den zweiten Treffer zu kassieren. Vorne klappt es jetzt etwas besser, aber der Ausgleich will einfach nicht fallen.

10. Die Deutschen reagieren nach dem frühen Schock und wollen den schnellen Ausgleich. Bislang gibt es aber kein Vorbeikommen.

7. Es hat keine 30 Sekunden gedauert und schon geht Tschechien in Überzahl durch Pasrnak in Führung.

7. Die erste Zeitstrafe gibt es für das DEB-Team. In Unterzahl kassieren die Deutschen zuletzt viele Gegentore.

1. Das Spiel läuft! Wie wird sich Deutschland in den ersten 20 Minuten präsentieren?

16.18 Uhr: Die beiden Teams sind bereit, die Fans in der Halle auch. In wenigen Augenblicken geht es dann auch endlich los.

16.05 Uhr: Was eher weniger Hoffnung macht, ist die Bilanz gegen Tschechien: Die letzten 15 Duelle wurden alle verloren. Das letzte Mal, dass Deutschland in einem direkten Duell als Sieger vom Platz ging, war am 22. April 2017. Gewinnt das DEB-Team heute endlich mal wieder?

15.20 Uhr: In genau einer Stunde geht es los. Die Halle in Herning füllt sich minütlich.

14.30 Uhr: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen im Free-TV bei ProSieben. Heißt: Auch das Duell gegen Tschechien gibt es bei ProSieben live und kostenlos. Die TV-Übertragung startet bereits um 15.45 Uhr, um 16.20 Uhr geht die Partie los.

13.44 Uhr: In der Tabelle der Gruppe B steht Deutschland nur noch auf Rang vier, der für das Viertelfinale reichen würde. Bei einem Sieg gegen Tschechien ist das DEB-Team so gut wie weiter. Doch die Tschechen sind gut drauf und auf Platz zwei. Bei einer Niederlage würde am letzten Spieltag das direkte Duell mit Dänemark zeigen, wer ins Viertelfinale einzieht.

Montag, 19. Mai, 12.04 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Eishockey-Fans! Nach drei Siegen in Folge gab es zwei Niederlagen hintereinander für Deutschland bei dieser Weltmeisterschaft. Um das Viertelfinale noch zu erreichen, braucht das DEB-Team in den letzten beiden Spielen unbedingt einen Sieg.