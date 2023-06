Formel 1: Motorsport-Legende mit vernichtender F1-Kritik – „Ein Witz“

Verstappen und Red Bull dominieren weiterhin, wie sie wollen. Am vergangenen Wochenende war der Niederländer schnellster in allen Trainingseinheiten, holte die Pole im Qualifying und gewann das Rennen souverän. Verstappen fährt in einer anderen Liga.

Für die Formel-1-Fans ist diese Saison äußerst langweilig. Immer wieder beschweren sich Motorsport-Anhänger über die Spannung in diesem Jahr. Nun schießt auch eine Legende gegen die Formel 1.

Formel 1: Power mit heftiger Kritik

Die Kritik an der Formel 1 wächst immer weiter. Seit Anfang des Jahres werden die Stimmen über die Langeweile immer lauter. Red Bull marschiert immer weiter und hat nach dem Großen Preis von Barcelona schon 135 Punkte Vorsprung vor Platz 2 der Konstrukteurswertung, Mercedes.

Angesichts dieser Dominanz äußert sich nun IndyCar-Legende Will Power über die Königsklasse des Rennsports und kritisierte die Formel 1 heftig. „Die Formel 1 ist ein Witz, was den Wettbewerb angeht, aber nicht, was die Fahrer angeht. Sie haben tolle Fahrer“, so der 42-Jährige. Dazu verglich er die Formel 1 mit der IndyCar-Serie: „Ich denke, die Formel 1 wäre so viel besser, wenn sie eine Formel wie IndyCar hätte. Ich liebe die Technologie und die Herstellerseite“, so Power.

„Es tut mir für die Fahrer leid, dass sie nicht die Zufriedenheit erleben können, die wir mit unseren Rennen haben, denn das ist das höchste Niveau des Open-Wheel-Motorsports“, ergänzte der Australier. Anders als bei der Formel 1 hat bei der IndyCar-Serie jedes Auto nahezu die gleiche Leistung. So könnte theoretisch jeder Teilnehmer gewinnen.

Nur noch Verstappen-Siege?

Angesichts der aktuellen Leistungen und der Dominanz von Max Verstappen liegt die Vermutung nahe, dass sich dies durch die restliche Saison so durchziehen könnte. Das sieht Power ähnlich. „Man weiß einfach, dass Max jedes Rennen gewinnen wird, wenn nichts schief geht“, so die Motorsport-Legende. „Es wäre doch cool zu sehen, wenn ein Rookie, der gerade in die Formel 1 kommt, direkt um Siege mitfahren könnte“, betonte er. „Aber das wird leider nicht passieren“, ergänzte Power.

Die Kritik an der Formel 1 ist durchaus berechtigt. Denn in der Tat ist dieses Jahr nicht wirklich spannend. So scheint es, als würde nach den Jahren der Mercedes-Dominanz nun Red Bull das Zepter für die kommenden Saisons in die Hand nehmen.