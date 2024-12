Formel 1: Verstappen-Zoff mit Russell vor der Eskalation? „Es wird knallen“

Die Formel-1-Saison hatte so einiges zu bieten. In erster Linie lebte das Jahr 2024 von großer Spannung. Von der Red-Bull-Dominanz der Jahre zuvor war nicht mehr allzu viel zu sehen. Stattdessen wurden Red Bull und Max Verstappen von mehreren Piloten und Teams gejagt.

Neben McLaren und Ferrari war es auch immer wieder Mercedes-Pilot George Russell, der Verstappen das Leben auf der Strecke schwer machte. Doch auch abseits der Strecke hat es zwischen den beiden Formel-1-Stars mächtig gekracht. Experte Felix Görner prognostiziert für die kommende Saison eine Ausdehnung dieses Zoffs.

Formel-1-Experte glaubt an Krach zwischen Top-Duo

Verstappen und Russell werden mehr und mehr zu echten Kontrahenten, die mit allen Mitteln besser als der jeweils andere sein wollen. Beide Piloten sind dazu bereit, den anderen Piloten auch abseits der Strecke einschüchtern zu wollen. Auch für Görner verspricht diese Konstellation für das kommende Jahr eine Menge Brisanz und Spannung.

„Das taugt zu einem Krimi. ‚Denn sie wissen nicht, was sie tun‘ beim nächsten Aufeinandertreffen“, so Görner in seiner Kolumne bei „sport.de“. „Die beiden haben eine persönliche Antipathie, die in den Sport und somit auf die Strecke getragen werden kann. Und die somit zu Crashes führen kann“, heißt es weiter.

„Die beiden sind sich sehr unsympathisch, das haben wir in dieser Saison gemerkt. Und das ist nicht ausgeräumt. Zwischen Verstappen und Russell wird es knallen“, machte er deutlich.

Vierkampf um den WM-Titel?

Schon in dieser Saison konnten einige Formel-1-Teams immer mal wieder ganz vorne mitfahren. In der Saison 2025 könnte es noch wilder werden. Mit Red Bull, McLaren, Ferrari und Mercedes gibt es gleich vier starke Titelanwärter. Vor allem Ferrari dürfte nach der Verpflichtung von Lewis Hamilton große Ambitionen haben.

„Sollte das Auto gut sein, sollte Hamilton eine rote Göttin fahren, dann ist dem alles zuzutrauen – selbst ein Angriff auf König Max“, schreibt Görner in seiner Kolumne. „Es wird ein Augenschmaus, ihn im Reich der Roten zu sehen. Es wird die Welt elektrisieren und ich bin gespannt, wie Leclerc damit umgehen wird. Auch da ist Crash-Potenzial“, machte er deutlich.