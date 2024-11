Formel 1: Verstappen packt aus! Er wollte IHN zu Red Bull locken

Max Verstappen hat es wieder getan! Der Niederländer hat sich beim großen Preis von Las Vegas den vierten WM-Titel in Folge gesichert. Trotz großer Schwächen ab der Mitte der Saison hat es kein Fahrer geschafft, ihn vom Thron zu stoßen. Sein größter Konkurrent war dabei sein engster Freund im Formel-1-Feld: McLaren-Star Lando Norris.

Norris und Verstappen verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft, die in dieser Saison durchaus auf die Probe gestellt worden ist. Wie der neue und alte Formel-1-Weltmeister nun verriet, hat Verstappen Norris vor einiger Zeit gar den Platz neben ihm angeboten.

Formel 1: Verstappen bot Norris Red Bull-Wechsel an

Norris und McLaren sind Red Bull und Verstappen in diesem Jahr enorm gefährlich geworden. Und doch hat der Brite es nicht geschafft, den Niederländer dauerhaft zu schlagen. An dem McLaren-Boliden lag es wohl nicht, denn der zählte konstant zu den besten Autos im Grid. Und doch hätte er im Red Bull wohl eine noch größere Chance gehabt, Weltmeister zu werden.

Wie Verstappen nun verriet, habe er Norris vor einiger Zeit sogar zu Red Bull locken wollen. „Ich habe natürlich schon viele Momente mit Lando verbracht. Als ich schon Siege eingefahren habe und er noch nicht, habe ich immer zu ihm gesagt ‚Deine Zeit wird kommen. Bleib am Ball. Ich denke, Du bist in einem guten Team'“, so Verstappen gegenüber „RacingNews 365“.

„Ich hab ihn damals sogar freundlich dazu eingeladen, mein Teamkollege zu werden. ‚Wenn Du gewinnen willst, kannst Du auch hierher (zu Red Bull Racing, d.Red.) kommen'“, habe er gesagt. Wann genau dieses Angebot kam, verriet er jedoch nicht.

Verstappen verweist auf Norris‘ Zukunft

Trotz des verlorenen Weltmeister-Duells sei es bislang „eine großartige Saison“ für ihn gewesen, lobte Verstappen Norris. „Vielleicht lief dieses Jahr nicht alles so, wie er es sich vorgestellt hat, aber das ist bislang nur ein Teil seines Weges, auf dem er sich befindet. Man macht Fehler, man lernt daraus“, so der Formel-1-Weltmeister.

In der kommenden Saison werden Norris und McLaren einmal mehr Jagd auf die Formel-1-Krone machen. Doch einmal mehr werden sie Red Bull und Verstappen schlagen müssen. Fakt ist: Norris wird in naher Zukunft wohl weiter für Papaya fahren und mit dem britischen Team den Titel holen wollen.