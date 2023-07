Formel 1: Verstappen mit fiesem Seitenhieb gegen Hamilton – „Das wäre schrecklich“

Die Verstappen-Dominanz in der Formel 1 fand auch beim Großen Preis von Ungarn kein Ende. Der Niederländer startete von Platz zwei hinter Lewis Hamilton und fuhr gleich nach dem Start seinen Kontrahenten weg. Am Ende des Rennens lagen zwischen Verstappen und dem zweitplatziertem Lando Norris mehr als 20 Sekunden.

Nach dem Formel-1-Rennen in Ungarn gab es für Verstappen nicht nur den Sieg an sich zu feiern, er erreichte mit dem Triumph auch einen weiteren Meilenstein. Er ist nun auf Platz fünf der Fahrer mit den meisten Grand-Prix-Siegen jemals – dabei schoss der Weltmeister auch kleine Pfeile Richtung Hamilton.

Formel 1: 44. Rennsieg für Verstappen

Nur Hamilton (103), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) und Alain Prost (51) stehen bei den meisten Grand-Prix-Siegen noch vor dem Red-Bull-Piloten. Vor allem die beiden letztgenannten dürfte der Niederländer schon bald überholt haben, denn derzeit sieht es nicht wirklich danach aus, als würde es in dieser Saison noch einen anderen Rennsieger als Verstappen geben.

Gewinnt der 25-Jährige tatsächlich alle der verbleibenden elf Rennen, würde er mit 55 Erfolgen auf Platz 3 der Rangliste vorrücken – ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass er an Vettel und Prost vorbeizieht und den Deutschen vom Treppchen stößt.

Neben diesem Meilenstein konnte sich der Niederländer mit seinem Team einen weiteren Rekord sichern. Red Bull schafft mit Max Verstappen den zwölften Sieg in Folge für den Rennstall. Damit hat das Team einen historischen Rekord von McLaren aus dem Jahr 1988 gebrochen. Für den Niederländer war es außerdem der siebte Sieg in Folge – gut möglich, dass er seinen eigenen Rekord aus dem letzten Jahr brechen kann. In 2022 schaffte er 14 Siege.

Kleine Sticheleien gegen Hamilton

Nach so einem Wahnsinns-Wochenende inklusive neuem Rekord und neue Bestleistungen konnte sich Verstappen auch einen kleinen Seitenhieb gegen Hamilton nicht verkneifen. Denn der Niederländer wurde nach dem Formel-1-Rennen in Ungarn gefragt, wie es sich mit den 44 Siegen im Rücken nun anfühlt. „Ich hoffe, es bleibt nicht bei den 44, das wäre schrecklich. Ich muss die 45 schnell erreichen“, betonte Verstappen und spielte damit auf die Fahrernummer von Hamilton, die 44, an.

Neben der bitteren Pleite im Rennen – Hamilton verpatzte den Start und verlor so sogar einen Platz auf dem Podium – musste sich der Brite also auch noch den fiesen Spruch von Verstappen gefallen lassen. Nach all den Jahren in der Formel 1 dürfte es den siebenmaligen Weltmeister jedoch wohl nicht sonderlich beschäftigen.