Mit dem großen Preis von Ungarn steht am kommenden Wochenende ein weiteres Formel-1-Highlight an. Am Hungaroring werden die Fahrer wieder um wichtige Punkt im Rennen und eine gute Startposition im Qualifying kämpfen.

Und genau das könnte in Ungarn besonders interessant werden. Denn die Formel 1 testet am kommenden Wochenende ein neues Qualifying-Format. Das könnte sogar Auswirkungen auf die Renn-Strategie der Formel-1-Teams haben.

Formel 1: Neue Regel kommt auf den Prüfstand

Im Qualifying haben die Rennställe normalerweise freie Reifenwahl. Wer in Q1 schon die Weichen aufziehen möchte, kann das auch tun. Am kommenden Wochenende in Ungarn wird dies während der Testphase einer neuen Regel nicht möglich sein.

Auf dem Hungaroring testet die Königsklasse erstmals ein neues Reifen-Reglement, bei dem den Fahrern vorgeschrieben wird, mit welchen Reifen sie auf Zeitenjagd gehen müssen. So müssen alle Piloten in Q1 auf der härtesten, in Q2 auf der mittleren und in Q3 auf der weichsten Mischung auf die Strecke. In Teil eins stehen jedem Fahrer somit drei, in teil zwei und drei jeweils vier Sätze zur Verfügung.

„Das sollte, zumindest auf dem Papier, mehr strategische Optionen eröffnen“, erklärte Pirelli-Chef Mario Isola den Hintergrund dieser Neuerung,. Diese sollte eigentlich schon in Imola getestet werden, aufgrund der Renn-Absage wird die Testphase nun Ungarn gestartet.

Rückt das Feld enger zusammen?

Für Spannung soll die Regel vor allem im Rennen sorgen. Hier könnten sich Teams, die ihre weichsten Reifen für gewöhnlich schon in Q2 verschleifen, plötzlich ganz neue strategische Möglichkeiten eröffnen – genau darauf zielt die Formel 1 ab. Das Wochenende in Ungarn scheint also besonders interessant zu werden.

Teil zwei des Testlaufs für das neue Reifen-Reglement ist in Monza Anfang September geplant. Danach wird man analysieren und entscheiden, ob die Regel schon zum Start der Saison 2024 für alle Rennen fest gehalten wird.