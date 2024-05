Doppel-Erfolg! Deutsche Formel-1-Hoffnung setzt dickes Ausrufezeichen

Schon in seiner Debütsaison in der Formel 3 macht Tim Tramnitz ordentlich auf sich aufmerksam. Das deutsche Motorsport-Talent liefert Woche für Woche ab und fährt sich so ins Schaufenster für eine mögliche Zukunft in der Formel 1.

Von einem Start bei einem Formel-1-Rennen ist Tramnitz noch etwas entfernt, doch seine Leistungen sprechen für sich. Bei dem prestigeträchtigen Rennen in Monaco sammelte er weitere Punkte. Seine Entwicklungskurve zeigt steil nach oben.

Formel-1-Hoffnung Tramnitz punktet in Monaco doppelt

Wie auch die Königsklasse des Motorsports machte auch die Formel 3 am vergangenen Wochenende an der Côte d’Azur Halt. Für Tramnitz war das Wochenende in Monaco enorm erfolgreich. Das deutsche Motorsport-Juwel punktete erneut doppelt.

Im Sprint am Samstag (25. Mai) fuhr er als Zweiter auf das Podest, im längeren Hauptrennen am Sonntag (26. Mai) holte der 19-Jährige vom Team MP Motorsport als Achter weitere Punkte. Bei nun acht Starts in der Nachwuchsserie stand Tramnitz dreimal auf dem Podium und sammelte fünfmal Meisterschaftspunkte – eine Quote, die sich sehen lassen kann.

In der Gesamtwertung liegt der Hamburger auf dem sechsten Platz, gleichauf mit dem deutsch-dänischen Rennfahrer Oliver Goethe, der als Zehnter einen Punkt holte. Tramnitz ist aktuell zweitbester Rookie der Saison.

Lieferte in Monaco erneut starke Leistungen ab und feierte ein erfolgreiches Wochenende: Tim Tramnitz. Foto: IMAGO/PanoramiC

Starker Start ebnet der Weg zum Erfolg

Tramnitz war im Qualifying am Freitag (24. Mai) auf Platz 10 gefahren, für den Sprint gilt allerdings die Reverse-Grid-Regel: Die besten zwölf Piloten starten in umgekehrter Reihenfolge, Tramnitz ging also von Rang 3 ins Rennen – und machte gleich am Start eine Position gut.

Für die deutsche Formel-1-Hoffnung war es also einmal mehr ein starkes Wochenende. Für die Formel 3 geht es in vier Wochen in Barcelona weiter, dort wird die Saisonhalbzeit erreicht. Das Finale steigt Ende August/Anfang September in Monza (Italien). Man darf gespannt sein, welche Platzierungen Tramitz in dieser Saison noch nach Hause holen wird…