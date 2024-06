Formel 1: Heftige Kritik nach Vertragsverlängerung! Ex-Weltmeister schießt gegen Perez

Nach langem Hin und Her herrscht nun Gewissheit: Red Bull hat den Vertrag mit Sergio Perez um zwei weitere Jahre verlängert. Das hat das Weltmeister-Team am Dienstag (4. Juni) offiziell gemacht. Damit bleibt der Mexikaner bei dem Erfolgsrennstall der Formel 1.

Zuletzt deutete vieles auf eine Trennung nach Saisonende hin, beide Parteien fanden doch noch zusammen. Nun kritisiert Ex-Formel-1-Weltmeister Damon Hill den Mexikaner und den neuen Red Bull-Deal.

Formel 1: Hill haut auf den Tisch! „Reicht nicht mehr“

In den vergangenen Wochen geriet Red Bull immer mehr ins Straucheln. Sowohl McLaren als auch Ferrari sind Max Verstappen enorm nahe gekommen. Laut Hill ist ein entscheidendes Problem dabei die Leistung von Pérez, der in den letzten drei Rennen nur 16 Punkte holte und seinem Teamkollegen nicht den Rücken freihalten konnte.

„Wenn es die richtige Strecke für Red Bull ist, werden sie schwer einzufangen sein, aber man darf nicht vergessen: Ferrari und McLaren haben jeweils zwei Fahrer, die angreifen können. Ich bin mir nicht sicher, dass man das auch von Perez sagen kann“, betonte der Brite.

++ Formel 1: Alpine macht es offiziell – ER steigt in Kanada ins Cockpit ++

Red Bull sei im WM-Kampf derzeit „ein bisschen einbeinig“ unterwegs, kritisierte Hill die fehlende Pérez-Unterstützung für Verstappen. „Es reicht einfach nicht mehr für Pérez, drei Zehntel von Verstappen entfernt zu sein, weil es so viele Autos gibt, die in diese Lücke stoßen können“, machte Hill deutlich.

Horner unterstreicht Vertrauen in Perez

Die große Lücke zwischen Perez und Verstappen ist derzeit kaum zu leugnen. Dennoch hat sich Red Bull für eine Ausdehnung der Zusammenarbeit entschieden – vor allem wohl, weil man weiß, was man bei Perez hat und was er leisten kann. „Die letzten Rennen waren hart“, erkennt auch Red Bull-Teamchef Christian Horner die aktuellen Probleme von Perez. „Wir haben dennoch großes Vertrauen in Perez und freuen uns auf seine Rückkehr zu seiner bewährten Form und Leistung, die wir so oft sehen“, so der Formel-1-Funktionär.

Weitere News:

„Kontinuität und Stabilität sind für das Team wichtig“, begründete Horner den neuen Vertrag von Perez. Den 34-Jährigen und sein Teamkollege zeichne „eine erfolgreiche und robuste“ Zusammenarbeit aus, sagte der Brite.