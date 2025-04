Formel 1: Nicht nur Cadillac! Hat Perez die Qual der Wahl?

Nur wenige Monate nach seinem Aus bei Red Bull machen Spekulationen zu einer möglichen Formel-1-Rückkehr die Runde. So soll Sergio Perez die Chance haben, schon bald wieder in der Königsklasse des Motorsports zu fahren.

Diese Gerüchte bestätigt der Mexikaner nun selbst. Ein Formel-1-Comeback des Ex-Teamkollegen von Max Verstappen scheint also immer näherzurücken – es wäre ein echter Hammer!

Formel 1: Perez hat einige Anfragen auf dem Tisch

Kehrt der ehemalige Red-Bull-Pilot nach nur einem Jahr in die Formel 1 zurück? Immer mehr deutet darauf hin. Denn wie der Routinier auf der Homepage der Königsklasse selbst erklärte, habe er bereits mehrere Offerten für ein Comeback erhalten.

„Es gibt da draußen einige interessante Projekte. Seit Abu Dhabi bin ich von einigen Teams kontaktiert worden“, 35-Jährige. In den vergangenen Wochen ist er immer wieder mit Cadillac, dem Team, das 2026 erstmals an den Start gehen wird, in Verbindung gebracht worden. Doch bei der einen Anfrage des US-Teams ist es wohl nicht geblieben.

Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, zumal er sich selbst „sechs Monate“ gegeben habe, um alle Optionen auszuloten, erklärte Perez. Der Mexikaner wolle sich Zeit lassen und alles prüfen, bevor er sich in eine Richtung festlegen wolle. Welche Teams ihn kontaktiert haben, verriet er indessen nicht. „Wir sprechen mit einigen Parteien. Sobald ich alle meine Optionen kenne, treffe ich eine Entscheidung“, betonte er lediglich.

Perez-Klartext über mögliche Rückkehr

Darüber hinaus machte er deutlich, dass er nicht zu jedem Preis in die Formel 1 zurückkehren werde – sein Comeback ist durchaus an Bedingungen geknüpft. „Für mich steht fest, dass ich nur wiederkomme, wenn das Projekt Sinn ergibt und es etwas ist, das ich genießen kann“, so Perez. Durch seine unfreiwillige Pause habe er gemerkt, wie viel er vom „normalen Leben“ verpasst hat.

„Deswegen brauche ich die Motivation, um mich voll und ganz der F1 zu verschreiben“, so der Mexikaner abschließend. Die nächsten Monate dürften für Perez und sein Umfeld also spannend werden! Es bleibt abzuwarten, ob er schon in nächsten Jahr wieder in der Königsklasse fährt.