Sebastian Vettel: Hammer! Ex-Formel-1-Weltmeister kehrt auf Rennstrecke zurück

Es wird ein Comeback, auf das wohl viele deutsche Formel-1-Fans gewartet haben dürften: Sebastian Vettel gibt sein Renn-Comeback und kehrt damit erstmals seit seinem Rücktritt aus dem Motorsport in das Cockpit eines Formel-1-Wagens zurück.

Das verkündete der ehemalige Formel-1-Pilot selbst. Der Anlass seiner Rückkehr ist ein besonderer. Vettel wird im Rahmen eines traditionsreichen Festivals fahren. Unter anderem steigt er in das Cockpit eines legendären Autos.

Sebastian Vettel fährt bei Goodwood-Festival

„Es ist toll, nach all den Jahren wieder nach Goodwood zu kommen. Ich kann es kaum erwarten, mich hinter das Steuer einiger meiner unvergesslichsten Autos zu setzen, die an diesem Wochenende mit nachhaltigem Kraftstoff fahren werden“ – mit diesen Worten kündigte Sebastian Vettel per Instagram seine Rückkehr in ein Formel 1-Auto an.

Der 35-Jährige wird beim legendären Motorsport-Festival „Goodwood Festival of Speed“ im Süden Englands, das vom 13. bis zum 16. Juli 2023 stattfinden wird, auf die Rennstrecke zurückkehren. Dort wird er einige der imposantesten Formel-1-Fahrzeuge der Geschichte fahren – unter anderem auch seinen Williams FW14B von Nigel Mansell aus der Saison 1992, das mit C02-neutralem Benzin betrieben wird. Dieses Auto legte sich der Deutsche 2019 selbst zu.

Vettel wird sowohl am Samstag, als auch am Sonntag auf dem Festival anwesend sein und das ganze Wochenende auf seine Arbeit, mit der er sich für alternative Kraftstoffe im Motorsport einsetzt, aufmerksam machen. „Ich bin ein leidenschaftlicher Rennfahrer, und es ist mir wichtig, dass wir heute und in Zukunft weiterhin Spaß daran haben, ikonische Rennwagen zu fahren, aber dass wir das auf eine verantwortungsvolle Art und Weise tun“, betont er.

Bergrennen das Highlight des Wochenendes

Das „Goodwood Festival of Speed“ findet seit 1993 jährlich in Westhampnett bei Chichester in England statt. Die zentrale Attraktion ist das Bergrennen auf der knapp zwei Kilometer langen Strecke, das bisher schon von vielen unterschiedlichen Rennwagen befahren wurde. Hier wird Vettel dann sein Renn-Comeback feiern und seine ersten Runden seit dem Formel-1-Rennen Abu Dhabi drehen.

Alle Vettel-Fans dürfen sich also auf weitere Rennrunden ihres Lieblings freuen und sollten sich das Wochenende vom 13. bis zum 16. Juli im Kalender markieren. Für alle Formel-1-Freaks wird das Wochenende ein ganz besonderes werden. Seit Jahrzehnten ist das Festival in England ein absolutes Highlight – durch das kurzzeitigen Comeback von Sebastian Vettel dürfte das Interesse an dem Festival weiter steigen.