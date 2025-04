Formel 1: Pikante Aussagen! Steht nach Cadillac schon das nächste Team in den Startlöchern?

Mit Cadillac wird 2026 erstmals ein elftes Formel-1-Team an den Start gehen. Nach langem Hin und Her hat das US-Team im vergangenen Jahr das grüne Licht von allen Beteiligten bekommen. Nehmen andere Interessenten Cadillac zum Vorbild?

In der Vergangenheit ist bereits viel darüber diskutiert worden, ob es in Zukunft ein Formel-1-Team aus China geben wird. Auch ein saudi-arabisches Team steht immer mal wieder zum Diskurs. Intensiviert Saudi-Arabien seinen Einfluss in der Königsklasse noch weiter?

Formel 1: Folgt nach Cadillac auch ein Saudi-Team?

Seit Jahren gehört Saudi-Arabien in verschiedenen Aspekten fest zur Formel 1 – ob als Sponsor für einige Teams oder als Austragungsort eines Rennens. Seit 2021 wird in Dschidda gefahren, dazu entsteht mit der neu gestalteter Stadt Qiddiya ein neuer futuristischer Kurs. Auch dort soll in Zukunft ein Formel-1-Rennen gefahren werden.

Der Weg zu einem eigenen Team scheint also nicht weit. Wird es schon bald ein zwölftes, saudi-arabisches Team geben? Prinz Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, der Vorsitzende der Saudi Motorsport Company, deutet dies zumindest an. Er könne sich ein saudisches Engagement in einem Team in der Zukunft gut vorstellen.

„Das könnte passieren“, sagte er in einer Medienrunde, aus der unter anderem „Autosport.com“ zitiert. „Alles spricht dafür, dass Saudi-Arabien vielleicht bald einsteigen kann, wenn sie sehen, dass es machbar ist, wenn es Sinn macht, warum nicht?“, so bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal weiter.

„Ich denke, das ist sehr schwierig. Man muss genau wissen, welches Team man kauft, mit wem man eine Partnerschaft eingeht und wer das Ganze managen wird“, machte er deutlich.

Saudis visieren Teamkauf an

„Wir haben ein großes Interesse. Wir sind Gastgeber der Formel 1 und sponsern Teams. Es würde mich also nicht überraschen, wenn wir eine Ankündigung für ein saudisches Team sehen würden, und ich persönlich würde gerne ein saudisches Team sehen“, sagte der Angehörige der saudischen Königsfamilie weiter.

„Aber wenn ich in Saudi-Arabien bin oder eines der saudischen Unternehmen an einem der Teams beteiligt ist, dann möchte ich, dass sie es richtig machen und erfolgreich sind. Es ist also eine heikle Frage, aber warum nicht?“, legte er nach. Seine Worte sind deutlich: Am persischen Golf denkt man intensiv über eine Ausdehnung des Formel-1-Engagements nach.

Dass Saudi-Arabien eines Tages mit einem komplett neuen Team an den Start gehen wird, scheint derzeit unwahrscheinlich. Eher wird man ein schon bestehendes Team aufkaufen und verwalten. In naher Zukunft dürfte ein zwölftes Team also wohl nicht zum Thema werden.