Formel 1: Sensations-Rückkehr vom Tisch! Ex-Star macht es ein für alle Mal deutlich

2023 kehrte er zur Freude vieler Fans in die Formel 1 zurück, nur ein Jahr später war dann jedoch schon wieder Schluss. Nach dem großen Preis von Singapur haben die Racing Bulls Daniel Ricciardo entlassen. Für den beliebten Australier endete die Saison vorzeitig – doch war es das auch mit seiner Königsklassen-Karriere?

Nach seinem Aus bei den Racing Bulls hatten viele Fans und Experten weiterhin spekuliert, ob Ricciardo bei passender Gelegenheit nicht wieder in die Formel 1 zurückkehren würde? Diesen Gedankenspielchen setzte er nun jedoch ein klares Ende.

Formel 1: Ricciardo bricht sein Schweigen

Riccairdo zählte über viele Jahre hinweg zu den absoluten Top-Fahrern der Formel 1, dazu war er mit seiner humorvollen, offenen und immer freundlichen Art bei nahezu allen beliebt – egal ob Fans, Funktionäre oder Konkurrenten. Sein Rauswurf bei Racing Bulls und die Art und Weise dieses Schrittes machten große Wellen. Viele hatten sich ein schöneres Ende für den Australier gewünscht.

Dass mit Cadillac 2026 ein weiteres Team hinzukommt, hat bei vielen Fans die Hoffnung geweckt, dass das Kapitel Racing Bulls für Ricciardo eventuell doch nicht die letzte Station in der Formel 1 gewesen ist. Mit dem elften Team im Grid werden zwei weitere Cockpits frei – doch Ricciardo wird nicht in diesen beiden und auch in keinem anderen Sitz in der Formel 1 mehr Platz nehmen.

Zuletzt machte ein Video auf „TikTok“ die Runde, in dem ein Fan den Ex-Piloten nach einem möglichen Comeback bei Cadillac gefragt hatte. „Nein, ich bin fertig“, antwortete Ricciardo prompt. Das ist mal ein klares Statement!

Verhandlungen mit Andretti gescheitert?

Mit seinen Worten machte er also alle Fan-Hoffnungen zunichte. Allerdings gab es in den letzten Wochen immer mal wieder Gerüchte über ein Formel-1-Comeback von Ricciardo bei Cadillac. So hieß es mehrfach, dass beide Parteien gar in Verhandlungen stehen würden und der Australier Fahrer Nummer zwei neben Colton Herta werden könnte.

Laut „GPBlog“ soll Mario Andretti – der zum Vorstandsmitglied ernannt wurde und ein wichtiges Mitspracherecht hat, wer ab 2026 für Cadillac fahren darf – kein großer Befürworter der Verpflichtung des Australiers sein. Dass es also ernsthafte Gespräche über eine Zusammenarbeit gegeben haben soll, scheint nicht allzu realistisch. Fakt ist: Ricciardo wird als Fahrer nicht mehr in die Formel 1 zurückkehren.