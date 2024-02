Formel 1: Pikante Perez-Aussagen! Insider verrät irre Red Bull-Theorie

Trotz äußerst schwankender Leistungen in der Formel-1-Saison 2023 hält Red Bull auch 2024 an Sergio Perez fest. Viele können diese Entscheidung nicht ganz nachvollziehen. Denn sowohl der Renstall als auch der Mexikaner selbst zeigten sich am Ende der Saison äußerst unzufrieden – dennoch geht es in diesem Jahr in eine weitere gemeinsame Saison.

Ein Formel-1-Experte lieferte nun eine mögliche Erklärung für diesen Schritt: Red Bull könnte bei dieser Entscheidung auf das Tochterteam geachtet haben. Demnach könnte die Perez-Entscheidung vor allem finanzielle Aspekte haben.

Formel 1: Red Bull verzichtete auf Fahrer-Tausch

Perez konnte sich letztlich doch noch den zweiten Platz in der Fahrerwertung und damit den Doppelerfolg für Red Bull sichern. Doch zufrieden war keiner der beiden Parteien mit der Saison des Mexikaners. Immer wieder leistete sich der Routinier grobe Patzer und verschenkte so wertvolle Punkte. Nicht wenige Experten und Fans forderten schon während der Saison noch einen Fahrerwechsel – vor allem, weil man mit Daniel Ricciardo einen Top-Star in den eigenen Reihen hätte.

Doch die Red Bull-Bosse entschieden sich dagegen. Wegen Alpha Tauri bzw. Visa Cash App RB? „ESPN“-Experte Lawrence Edmondson glaubt, dass die Neuausrichtung des Tochterrennstalls der Grund dafür sei.

Sie wollten, dass ein Fahrer mit einem großen Namen das umbenannte Team anführt. Und wenn du Visa bist und neu als Sponsor einsteigst, kannst du dich sehr auf eine Persönlichkeit wie Ricciardo verlassen“, erklärte Edmondson im hauseigenen „Unlapped“-Podcast. Laut Edmonson sei die Nicht-Beförderung des Australiers demnach vor allem aus marketingtechnischen Gründen erfolgt.

Ricciardo und Yuki Tsunoda bilden nach Meinung des Journalisten zudem ein Gespann, das die Diskussionen um den neuen Teamnamen wunderbar nach außen moderieren kann. „Sie haben zwei großartige Fahrer, die damit umgehen können“, sagte Edmondson, der glaubt, dass zum Beispiel ein Formel-1-Rookie größere Schwierigkeiten damit haben würde.

„Es ist schwer, die beiden Jungs nicht zu mögen. Und ich denke, das wird dem Team wirklich helfen. Die Menschen werden sagen, das Team stinkt, aber die beiden Fahrer mag ich“, so Edmondsons Einschätzung zu Visa Cash App RB.