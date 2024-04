Formel 1: Steht das Red Bull-Beben kurz bevor? Newey-Worte lassen tief blicken

Der Abgang von Adrian Newey würde Red Bull ziemlich hart treffen. Der 65-Jährige ist eine Ingenieur-Koryphäe in der Formel 1 und hat schon so manches Top-Auto designt. Seit einigen Wochen steht jedoch ein Formel-1-interner Wechsel im Raum.

Laut mehreren Medienberichten soll der Formel-1-Ingenieur einige Konfliktpunkte mit Red Bull-Teamchef Christian Horner haben. Nun reagiert Newey selbst auf die Gerüchte und spricht Klartext.

Formel 1: Newey reagiert auf Abgangsgerüchte

Wie geht es mit Newey weiter? Bleibt er doch bei Red Bull oder wird er den Rennstall nach 18 Jahren verlassen? Er ist in der Formel 1 enorm hoch angesehen und extrem begehrt. Nahezu alle Teams würden den Ingenieur wohl gerne in ihren Reihen haben. In diesem Jahr könnte es tatsächlich zu einem Wechsel kommen.

„Wenn es mir noch Spaß macht und das Team mich noch will, werde ich weitermachen“, sagte Newey am Rande des Japan-GPs in Suzuka bei „Racing News 365“. Ein klares Bekenntnis zu Red Bull hört sich anders an. „Ich neige dazu, nicht allzu langfristig zu planen“, ergänzte der Brite – erneut ein mögliches Indiz für eine Trennung von Red Bull.

++ Formel 1: Bittere Verstappen-Trennung? Rennstall macht offenbar ernst ++

Fakt ist: Newey wird in jedem Fall in der Königsklasse bleiben. „Ich wollte schon seitdem ich 10 oder 12 bin Designer sein. Idealerweise in der Formel 1“, so der Red-Bull-Ingenieur. Dazu passen die anhaltenden Gerüchte, dass Aston Martin den Design-Chef mit einem Mega-Angebot locken würde.

Aston-Martin-Milliardär lockt Newey mit Millionen-Angebot

Laut „Sport-Bild“ habe das Formel-1-Team von Milliardär Lawrence Stroll Newey einen Wechsel mit einer Multi-Millionen-Offerte schmackhaft machen wollen. Demnach soll ein Wechsel schon kurz bevor stehen. Kommt es also schon in den kommenden Wochen zum großen Newey-Knall bei Red Bull?

Weitere News:

In den Augen von Christian Horner ist Adrian Newey aber gar nicht mehr unersetzbar. Pierre Waché gilt als designierter Newey-Nachfolger. Der 45-Jährige war bereits maßgeblich an der Entwicklung von Max Verstappens aktuellem Auto beteiligt.