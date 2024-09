Formel 1: Red-Bull-Desaster mit Folgen? Schumacher äußert düstere Prognose

Innerhalb weniger Wochen hat Red Bull enorm viel Boden verloren. Der erfolgsverwöhnte Formel-1-Rennstall ist plötzlich weit davon entfernt, Rennen zu gewinnen. Die roten Bullen sind nach McLaren und Ferrari nur noch die dritte Kraft – auch Mercedes wird Max Verstappen immer gefährlicher.

Von der Dominanz der letzten Jahre ist überhaupt keine Spur mehr, dazu ist die Stimmung im Team schlecht. Nach dem Formel-1-Rennen in Italien äußerte er seinen Unmut. Und „Sky“-Experte Ralf Schumacher sieht in den kommenden Wochen keine große Besserung.

Formel 1: Verstappen nach Monza-Enttäuschung bedient

Nach dem erneut schlechten Abschneiden von Red Bull in Monza schrillen die Alarmglocken, Verstappen war richtig bedient. Für ihn reicht es lediglich für Platz sieben – die nächste herbe Enttäuschung. Der Vorsprung in der WM-Wertung schmilzt immer mehr. Acht Punkte liegen nur noch zwischen Red Bull und McLaren und auch Ferrari rückt mit nur noch 39 Punkten Rückstand immer näher an die Spitze heran.

„Alles war zu langsam und wir hatten keine Balance im Auto. Aber das war das gesamte Wochenende schon so und die letzten paar Rennen. Hier war es schlechter als die letzten Rennen. Eigentlich hat gar nichts funktioniert. Die Strategie und die Pace generell nicht, die Pitstopps waren auch schlecht“, tobte der Niederländer nach dem Rennen in Monza bei „Sky“.

In der Fahrer-Wertung führt Verstappen zwar noch mit 62 Punkten Vorsprung vor Lando Norris, doch die Formkurve von Red Bull zeigt steil nach unten – und McLaren ist aktuell auf einem Höhenflug. Schumacher sieht Red Bull vermehrt im Hintertreffen.

Schumacher sieht Red Bull im WM-Kampf hinten

Schumacher ist überzeugt, dass die Österreicher ihre Probleme in dieser Saison nicht mehr in den Griff kriegen werden. „Für mich hat sich das Thema bis auf Weiteres erledigt. Die Unsicherheit ist da, es werden noch weitere Köpfe aus dieser Unsicherheit heraus rollen und viele werden unzufrieden sein“, so der Formel-1-Experte.

„Jetzt muss man die neuen Leute, die da sind, erst mal aufbauen. Die kriegen auch Druck von allen Seiten. Das sind alles Faktoren – die Formel 1 ist zu schnell“, führte er weiter aus. Ex-Mercedes-Pilot Nico Rosberg sieht das ähnlich. „Die Situation ist heftig – weil sie es nicht verstehen. Das ist das große Problem. Wenn du es wenigstens verstehen würdest, wäre es was anderes. Sie gehen gerade immer weiter rückwärts und andere Teams wie McLaren machen einen phänomenalen Job“, machte Rosberg deutlich.

„Es ist echt so – das hätte man nach den ersten Rennen nie gedacht – dass Red Bull beide Weltmeisterschaften noch verlieren kann. Es ist für sie intern richtig erschreckend“, so der „Sky“-Experte.