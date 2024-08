Formel 1: Horner verliert die Kontrolle – DIESE Frage lässt ihn an die Decke gehen

Bei Red Bull ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Auch kurz nach der Sommerpause hat sich die Lage bei dem Weltmeister-Team kaum entspannt. Aufgrund der internen Spannungen und der sportlichen Misere ist Teamchef und Formel-1-Funktionär Christian Horner richtig unter Strom.

Seine Anspannung ließ der Brite vor dem Großen Preis der Niederlande an einer Journalistin aus. Nach einer Frage der Formel-1-Reporterin verlor der Red-Bull-Boss etwas die Fassung.

Formel 1: Perez-Frage bringt Horner auf die Palme

Horner legt sich mit Sky-Journalistin an! Natalie Pinkham hat den Briten in Zandvoort einmal mehr zu der Personalie Sergio Perez befragt. Der Mexikaner stand vor der Sommerpause schon vor dem Aus – doch Horner und sein Team schenkten dem Routinier weiter das Vertrauen. Diese Entscheidung wollte Pinkham begründet bekommen.

Das gefiel Horner jedoch überhaupt, seine Antwort war recht eindeutig. „Wen würdest du denn reinsetzen?“, stellt Horner gereizt eine Gegenfrage an Pinkham. Diese ist von der scharfen Gangart des Teamchefs sichtlich überrascht, antwortet: „Naja, ich bin nicht der Boss von Red Bull.“

Doch Horner lässt nicht locker: „Nein, nein. Aber für wen würdest du es verändern? Und warum würdest du es ändern?“, kontert der Red-Bull-Teamchef erneut. Pinkham fühlt sich offenbar angegriffen. „Warum spielst du mir das jetzt so zurück?“, fragt die Journalsitin.

Red-Bull-Boss stellt sich erneut hinter Perez

Nachdem sich Horner etwas beruhigt hatte, sprach er sich einmal mehr für seinen Schützling aus und machte klar, dass man die Entscheidung, Perez zu halten, ganz bewusst getroffen habe. „Wir glauben, dass wir die beiden besten Fahrer im Auto haben. Wir haben all die Daten, von all den Fahrern. Wir haben also diese Informationen, und wenn wir das Gefühl hätten, dass es etwas Besseres gäbe, hätten wir ja schon längst gewechselt. Wir glauben aber, dass wir mit dem, was wir haben, den Titel verteidigen können“, betonte der Formel-1-Funktionär.

Und doch stellte Horner auch klar, dass das ganze Team mehr von Perez erwarte und dieser in der zweiten Saisonhälfte liefern müsse. Red Bull möchte die WM-Titel unbedingt erneut verteidigen – dafür brauch es einen Perez in Topform. Denn die Konkurrenz um McLaren, Mercedes oder Ferrari lauert weiter auf Fehler des Weltmeister-Teams.