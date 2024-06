Formel 1: Spektakuläre Wende? Fans geraten ins Träumen

In der Formel 1 geht es derzeit hoch her. Viele Fahrer-Gerüchte, viele neue (Regel-)Entwicklungen und dazu eine WM-Wertung, die enger zu werden als vorher gedacht. Denn der große Gigant der letzten Jahre gerät mehr und mehr ins Wanken.

Vor der laufenden Formel-1-Saison hatte jeder gedacht, dass Red Bull auch in diesem Jahr von Sieg zu Sieg fliegen würde. Doch die Dominanz aus den letzten Jahren scheint es nicht mehr zu geben. Denn andere Teams konnten die große Lücke schließen.

Formel 1: Engere WM als gedacht?

Fünf der acht schon gefahrenen Rennen konnten Max Verstappen und Red Bull für sich entscheiden und dennoch ist die WM längst nicht so klar, wie sie scheint. Derzeit liegt Verstappen lediglich 30 Punkte vor Charles Leclerc. Blick man auf die WM-Wertung, sind es sogar nur 24 Punkte zwischen den beiden Top-Teams.

Ferrari ist zweifelsohne Red-Bull-Verfolger Nummer eins. Doch auch McLaren meldet sich immer mehr zu Wort, wenn es um die vordersten Plätze geht. Lando Norris konnte in Miami gewinnen und sammelte bereits vier Podiumsplätze in dieser Saison. Dazu sammelte auch Oscar Piastri in Monaco mit Platz zwei sein erstes Treppchen des Jahres.

Red Bull, Ferrari und McLaren haben sich in den letzten Wochen deutlich von der Konkurrenz abgesetzt – die drei Teams machen die vordersten Plätze und vor allem die Podien nahezu komplett unter sich aus. Im Vergleich zu den letzten zwei Jahren ist dies für die Fans schon Freude genug.

Reißt Red Bulls WM-Serie?

Mit Blick auf die restliche Formel-1-Saison verspricht die aktuelle Konstellation durchaus Spannung. Denn mit seinem Heimsieg in Monaco dürfte Leclerc auch einen ordentlichen Vertrauensschub bekommen haben. Kommen Verstappen und Red Bull nun so richtig ins Zittern? Denn Fakt ist: Ferrari und McLaren sind näher dran, als Red Bull lieb sein dürfte.

Für die Fans ist die aktuelle Saison nach der Dominanz der letzten Jahre schon jetzt ein Segen. „Dieses Jahr macht wieder richtig Bock, da ist gefühlt noch alles drin. Hoffentlich geht es so weiter“, schrieb ein Fan nach dem Monaco-GP. Diese Meinung dürfte ein Großteil der Motorsport-Fanatiker haben – es könnte in den kommenden Wochen und Monaten noch richtig heiß werden.