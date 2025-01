Formel 1: Heftiger Rückschlag! Red Bull kassiert Millionen-Schlappe

Derzeit befinden sich die Formel-1-Teams in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Während viele Fahrer und Teams Max Verstappen endlich vom Thron schubsen wollen, geht es für Red Bull um Verstappen zum einen darum, die Fahrer-WM zu verteidigen und zum anderen die Konstrukteurs-WM wiederzuholen.

Doch schon vor dem Beginn der neuen Saison muss das Erfolgsteam der Formel 1 einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Ein wichtiger Partner hat sich zurückgezogen. Das dürfte sich vor allem finanziell auswirken.

Es ist ein kleines optisches Detail. Doch dieses Detail kostet Red Bull Millionen. In der kommenden Formel-1-Saison wird sich ein prominenter Sponsor Red Bulls nicht mehr am und auf dem Auto befinden. Bybit wird nicht mehr auf dem neuen Red Bull zu finden sein. Laut „Racingnews365“ wird die Handelsplattform für Krypto-Währungen 2025 nicht mehr als Sponsor bei den Bullen an Bord sein.

Es lief ein dreijähriger Vertrag zwischen Red Bull und Bybit mit dem Ende des Jahres 2024 aus. Eine Verlängerung soll zwar verhandelt worden sein, aber es kam zu keiner Einigung.

Etwa 50 Millionen US-Dollar (ca. 48,5 Mio. Euro) soll das Sponsoring jährlich in die Kassen gespült haben. Über eine Laufzeit von drei Jahren macht das also mehr als 145 Millionen Euro. Bybit war dafür unter anderem prominent auf dem Heckflügel des Red Bulls platziert.

Bybit-Nachfolger bereits gefunden

Red Bull hat aber bereits Ersatz gefunden. Die Broker-Plattform AvaTrade wurde Anfang Dezember als neuer Sponsor bei dem Formel-1-Team vorgestellt. Außerdem stößt der norwegische Videokonferenz-Anbieter Neat neu im Sponsoren-Pool dazu. In beiden Fällen ist der finanzielle Rahmen der Deals jedoch nicht bekannt.

Alleine der Deal mit Hauptsponsor Oracle, der bis 2026 läuft, beziffert sich auf etwa 100 Millionen Dollar (97 Mio. Euro) jährlich und deckt somit schon einen Großteil jener Summe ab, die im Budgetdeckel der Formel 1 vorgesehen ist. Finanziell ist Red Bull also weiterhin sehr stark aufgestellt.