Formel 1: Perez-Aus schon nach Ungarn-GP? Experte spricht Klartext

Sergio Perez ist derzeit das große Sorgenkind von Red Bull. Der Mexikaner ist seit Wochen meilenweit von seiner Top-Form entfernt. Trotz seiner Vertragsverlängerung vor wenigen Wochen steht seine Formel-1-Zukunft arg auf der Kippe.

Bleiben seine Leistungen weiter aus, könnte er schon in wenigen Wochen kein Teil des Red Bull Racing Teams mehr sein. Ex-Formel-1-Pilot Jenson Button spricht nun über die Zukunft des Mexikaners. Er hat eine ganz klare Meinung.

Formel 1: Button wird deutlich: „Dann müssen sie ihn rauswerfen“

Beim Großen Preis von Miami (05. Mai) fuhr Perez zuletzt unter die Top fünf, sein letztes Podium holte er zuvor in China. Seither zeigt die Formkurve drastisch nach unten. Zwei der letzten vier Rennen beendete er unter den letzten drei. Vor allem seine Qualifying-Auftritte lassen zu Wünschen übrig.

Nach dem Großen Preis von Großbritannien erhöhte Red Bull-Teamchef Christian Horner den Druck auf seinen Schützling. Der Brite betonte, dass es für das Team schädlich sei, wenn man nicht mit beiden Fahrer um Siege kämpfen würde. Perez müsse dringend liefern, so Horner.

Ähnlich sieht es auch Button, der selbst die Erfahrung von 305-Rennstarts in der Formel 1 aufweisen kann. „Red Bull kann das nicht mehr ewig so laufen lassen. Wenn er im nächsten Rennen oder in dem Rennen danach nicht punktet, müssen sie ihn rauswerfen und jemand anderes in das Cockpit setzen“, machte Button gegenüber „Sky“ deutlich.

Zwei letzte Chancen für Perez?

Bis zur großen Sommerpause sind es noch zwei Rennen. Die Formel 1 macht erst in Ungarn (Sonntag, 21. Juli, 15 Uhr) halt, ehe es zum großen Traditionsrennen nach Spa (Sonntag, 28. Juli, 15 Uhr) geht. Es dürften die beiden verbleibenden Patronen für Perez sein, langfristig im Red Bull zu sitzen.

Intern gilt, dass Perez bis zur Sommerpause weniger als 100 Punkte Rückstand zu Max Verstappen haben muss. Derzeit sind es 137 Punkte – so muss sich Perez dringend steigern und vorne mit fahren. Anderenfalls droht ihm schon in knapp zwei Wochen das bittere Aus.