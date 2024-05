Formel 1: Bittere Erkenntnis für Hülkenberg – Haas-Pilot knackt traurigen Rekord

Das Rennwochende in Miami wurde für Nico Hülkenberg einmal mehr zum Erfolg. Platz sieben im Sprint und Platz elf im Grand Prix – der deutsche Formel-1-Pilot liefert weiter ab und bestätigt somit seine Leistung aus den vergangenen Wochen. Mit dem Miami-Wochenende kann der Deutsche in jedem Fall zufrieden sein.

Doch der Große Preis von Miami hatte letztlich auch einen bitteren Beigeschmack für den deutschen Formel-1-Piloten. Denn Hülkenberg hat mit seinem elften Platz in den USA einen traurigen Rekord aufgestellt.

Formel 1: Hülkenberg mit meisten Starts ohne Sieg

Im Vergleich zu seinem Teamkollegen fährt Hülkenberg bis dato eine starke Saison. Der Däne fällt derzeit eher mit Strafpunkten, statt mit guten Ergebnissen auf – bei Hülkenberg sieht das anders aus. Und dennoch muss er nun einen bitteren Rekord hinnehmen.

Mit nun 209 Formel-1-Rennen ohne einen einzigen Sieg ist Hülkenberg seit Sonntag offiziell der Fahrer mit den meisten Starts, der nie einen Grand Prix gewinnen konnte. Bislang hatte sich Hülkenberg diesen bitteren Rekord mit dem 2014 verstorbenen Italiener Andrea de Cesaris geteilt.

++ Formel 1: Verstappen-Flirt droht zu eskalieren – Wolff kontert Mintzlaff-Ansage ++

Dazu stand der 36-Jährige in seiner Laufbahn noch nie auf dem Treppchen. De Ceasaris beendete zwei Rennen auf dem zweiten und drei auf dem dritten Rang. Hülkenberg gelang dies noch nicht. Mit Haas ist das in naher Zukunft wohl auch eher unrealistisch.

Mit Sauber in Richtung Podium?

Allerdings könnte sich das in ferner Zukunft ändern. Denn ab der kommenden Saison fährt Hülkenberg für das Sauber-Team, das ab 2026 von Audi übernommen wird. Spätestens mit dem Einstieg von Audi dürften sich die Ambitionen von Hülkenberg und Co. in Richtung der vorderen Plätze bewegen.

Weitere News:

Durchbricht er spätestens dann diese bittere Zahl von 209 Formel-1-Rennen ohne Podium? In diesem Jahr wird es mit dem Podium wohl nichts mehr. Mit seinen Leistungen hätte er derzeit jedoch den ein oder anderen Punkt mehr verdient. In Miami sammelte er seine Punkte fünf und sechs. Letztes Jahr kam er insgesamt nur auf neun.