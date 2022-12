Formel 1: Hülkenberg zurück – DIESEN bitteren Rekord will er unbedingt hinter sich lassen

Seine Rückkehr sorgte in der Formel 1 für Verwunderung, stand aber wohl schon etwas länger fest: Nico Hülkenberg. Der Deutsche wird im kommenden Jahr für Haas an den Start gehen. Bislang ist Hülkenberg 184 Mal in der Formel 1 am Start gewesen und weist dabei eine erschreckende Bilanz auf.

In der nächsten Saison will er diesen traurigen Rekord endgültig hinter sich lassen. Ob das gelingt? Lange wurde spekuliert, dann wurde es bekannt gegeben: Nico Hülkenberg ersetzt Mick Schumacher bei Haas. „Ich freue mich natürlich sehr, Nico Hülkenberg wieder als Vollzeit-Rennfahrer in der Formel 1 begrüßen zu dürfen“, sagte Haas-Boss Günther Steiner vor dem letzten Rennwochenende in Abu Dhabi.

Formel 1: Hülkenberg ersetzt Mick Schumacher

Mit seinen 35 Jahren soll Hülkenberg Haas dabei helfen, den Rennstall in der Konstrukteurswertung wieder nach vorne zu bringen. Das traute man Mick Schumacher offenbar nicht zu. In der Motorsport-Königsklasse hatte Hülkenberg 2019 zuletzt einen festen Platz bei Renault. Zuletzt war er Ersatzfahrer bei Racing Point und später Aston Martin. Vier Rennen durfte er in der Zeit fahren.

Somit kommt er auf insgesamt 184 Rennen während seiner Zeit in der Formel 1 und weist eine Gruselserie auf, wie sie kein anderer Fahrer jemals hatte. Hülkenberg stand nämlich noch kein einziges Mal auf dem Podium. Er zählt zu den Piloten mit den meisten Rennen, die noch ein Podest-Platz bejubeln konnten.

Formel 1: Bitterer Rekord für Hülkenberg

Die Möglichkeiten hatte Hülkenberg eigentlich dazu einige Male. In seiner Debütsaison 2010 bei Williams holte er sich die Pole-Position beim Brasilien-GP, wurde letztlich im Rennen aber Achter. 2019 hatte er beim Heimrennen auf dem Hockenheimring gute Chancen, als er lange auf Platz vier stand.

Mehr News für dich:

Doch als es anfing zu regnen, flog er von der Strecke und musste das Rennen vorzeitig beenden. Seine beste Platzierung hatte er 2013 beim Großen Preis von Südkorea, als er mit Sauber den 4. Platz erreichte. Ob er ausgerechnet mit Haas seine Gruselserie beenden kann und es endlich auf dem Podium schafft?