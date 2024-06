Formel 1: Dicke Konsequenzen nach Monaco-Fiasko? F1-Pilot droht der Rauswurf

Der Große Preis von Monaco war über weite Strecken von Langeweile geprägt. Erstmals in der Historie der Formel 1 kamen die ersten zehn Fahrer der Startaufstellung auch in exakt dieser Reihenfolge ins Ziel. So richtig gekracht hat es nur in Runde eins.

Es kam gleich zu mehreren Unfällen – unter anderem zwischen den beiden Alpine-Piloten Pierre Gasly und Esteban Ocon. Ocon versuchte seinen Teamkollegen vor der Tunneleinfahrt zu überholen – dann kam es zur Kollision. Ocon musste seinen Formel-1-Boliden daraufhin abstellen.

Formel 1: Ocon bei Alpine vor dem Aus

Im Nachgang des Rennens in Monaco hagelte es heftige Kritik für das versuchte Überholmanöver – auch intern soll es laut mehreren Medienberichten ordentlich Zoff gegeben haben. Auch, weil Ocon gegen Teamabsprachen verstieß.

„Die Attacke von Esteban war völlig unangemessen. Das ist genau das, was wir nicht sehen wollten und das wird Konsequenzen haben. Wir werden eine harte Entscheidung treffen“, sagte Alpine-Teamchef Bruno Famin gegenüber „Canal+“.

Nun erwägt der Rennstall laut „Sky“ den 27-Jährigen tatsächlich rauszuwerfen. Noch vor dem Rennen in Kanada (Sonntag, 09. Juni, 21 Uhr) könnte Alpine sich von dem Franzosen trennen. Ocon holte in der laufenden Saison erst einen einzigen Punkt – die Performance in diesem Jahr ist bis dato schlichtweg zu wenig.

Große Chance für Schumacher?

Durch den möglichen Rauswurf von Ocon könnte sich für Ex-Formel-1-Pilot Mick Schumacher eine Tür öffnen. Schon nach dem Monaco-GP äußerte sich Famin zu dem Deutschen und machte durchaus Hoffnung auf ein Königsklassen-Comeback Schumachers.

„Es wäre ein Fehler, Mick nicht auf der Liste zu haben“, so Famin unter anderem. Sollte Ocon tatsächlich weichen müssen, könnte Schumacher ins Rampenlicht rücken. Eine endgültige Entscheidung soll jedoch noch nicht gefallen sein.