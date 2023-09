Formel 1: Teamboss verkündet radikale Entscheidung – „Kommt auf den Müll“

Das vergangene Formel-1-Rennen in Singapur war wohl so spannend wie schon lange nicht mehr. Bis zum Ende duellierten sich vier Fahrer und kämpften um die vordersten Plätze. Während Max Verstappen überraschenderweise nicht mit dabei war, hatten gleich beide Mercedes-Piloten ihre Aktien an diesem spannenden Herzschlagfinale.

In den vergangenen Wochen hat sich Mercedes enorm gesteigert und den schwachen Saisonstart fast vergessen lassen. Nachdem man zu Beginn der Formel-1-Saison weit von den Podiumsplätzen entfernt war, fährt man nun um den Sieg mit. Für Teamchef Toto Wolff hat der Formel-1-Bolide jedoch so oder so keine Zukunft mehr.

Formel 1: Mercedes fängt nach der Saison wieder bei Null an

Nach den schlechten Rennen in den ersten Wochen wirkte das Team um Toto Wolff recht ratlos. Zwischenzeitlich war sogar die Rede davon, diese Saison aufzugeben, um sich komplett auf das nächste Jahr fokussieren zu können. Doch in den vergangenen Wochen (inklusive der Sommerpause) konnte man das Auto stark verbessern. So rückte man wieder an die anderen Top-Teams ran und ergatterte sich Platz zwei in der Konstrukteurswertung.

Doch zufrieden ist man mit dem Boliden noch immer nicht wirklich. Sowohl die Teambosse als auch die Fahrer klagen immer wieder über die Empfindlichkeit des Autos. So geht man bei Mercedes nach der Saison wohl einen radikalen Schritt. Obwohl der „W14“ jetzt in Form kommt, sagt Teamchef Toto Wolff, dass das Team nicht zögern würde, in der nächsten Saison eine völlig andere Richtung einzuschlagen.

„Wir werden dieses Auto auf den Müll werfen, auch wenn es wirklich schnell ist, und dann eine neue Reise antreten“, sagt Wolff. „Ich denke, wir haben ermutigende Zeichen aus dem Windkanal für ein ausgewogenes Auto, das mehr zusammenpassen wird, und wir haben Antworten auf unsere Fragen. Wir sehen die Ergebnisse also wirklich mit einer ermutigenden Perspektive“, betonte der Formel-1-Funktionär.

Gelingt Mercedes noch ein Saisonsieg?

Wolff sagt, dass Mercedes in der verbleibenden Formel-1-Saison noch viel daraus lernen kann, um mindestens einen Sieg zu erringen. „Das ist für uns immer noch ein bisschen eine Überraschungskiste“, meint er. „Alles, was wir in diesem Jahr gelernt haben, wird im nächsten Jahr wertvoll sein.“

Weitere News:

„Ich denke, dass das Auto immer noch so sensibel und schwierig abzustimmen ist, dass wir mehr Trainings brauchen, um es in den Griff zu bekommen. Je länger wir fahren, desto besser werden wir, desto mehr können wir die Werkzeuge feinabstimmen, und das hilft“, so Wolff. Mercedes wird zum Großen Preis der USA ein Update-Paket mitbringen, um in dieser Saison noch einen Sieg einfahren zu können.