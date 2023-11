Formel 1: Von wegen Saison-Highlight! Verstappen schießt gegen Las Vegas-Kurs

Seit Monaten spricht die ganze Formel-1-Welt über dieses Mega-Event. Die Königsklasse des Motorsports gastiert in Las Vegas und soll mit diesem Spektakel neue Maßstäbe setzen. Vor allem das Rahmenprogramm wurde enorm groß aufgezogen. Für viele Piloten ist das Rennen in der Wüste Nevadas das Highlight der Saison.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist jedoch alles andere als glücklich mit dem Stadtkurs in Las Vegas. So groß die Show ist, die die Verantwortlichen in der Glücksspielmetropole aufgezogen haben – so schlecht ist in den Augen des Niederländers die Strecke.

Formel 1: Las Vegas kein Vergleich mit Monaco

Schon vor dem Wochenende in Las Vegas betonte Verstappen immer wieder, dass er sich aufs das Sportliche konzentrieren wolle und er das ganze Tamtam drumherum nicht nachvollziehen könne. Nach dem Qualifying am Samstag in Las Vegas ließ sich der Weltmeister erneut über den Großen Preis von Las Vegas aus – er kritisierte vor allem den Kurs.

„Ich denke, dass Monaco so etwas wie die Champions League ist und das hier wie die National League“, verglich der Red-Bull-Pilot die Strecke in Las Vegas mit der fünftklassigen Liga im englischen Fußball.

Als spezielle Vegas-Kritik wolle er dies allerdings nicht verstanden wissen. „Ich bin einfach kein Fan von Stadtkursen. Ich bevorzuge Hochgeschwindigkeitsstrecken, die das Beste aus einem Formel-1-Wagen herausholen“, begründete der Niederländer die harte Einschätzung der Strecke.

„Das ist schon unglaublich“

Dennoch fand Verstappen auch lobenden Wort für den Las Vegas-GP. „Was sie hier in so kurzer Zeit gebaut haben, sieht wahnsinnig aus. Das ist schon unglaublich“, schlug Verstappen abschließend versöhnliche Töne an. Seit Monaten arbeiten die Organisatoren an dem Formel-1-Rennen.

Dem Rennen am Sonntag blickt der Weltmeister mit gemischten Gefühlen entgegen. „Viel wird davon abhängen, wer seine Reifen wie lange am Leben halten. Darauf werden wir bis morgen warten müssen“, blickte Verstappen auf den Grand Prix voraus.